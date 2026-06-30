Роман Павлюченко выбрал ставку на матч Нидерланды — Марокко: «Крепкая команда, с ней никому не бывает легко»

Прогноз: победа сборной Нидерландов, коэффициент — 2.30.
"Нидерланды очень опасны на стандартах. Если посмотреть их матчи, они стараются выжимать максимум из угловых и штрафных. Ван Дейк — это вообще отдельная угроза в таких эпизодах, поэтому мне кажется, что стандарт может сыграть важную роль и даже решить исход матча.
Марокко — крепкая команда, с ними никому не бывает легко. Они умеют терпеть, обороняться и выбегать в атаку, а сюрпризы в плей-офф всегда возможны. Но если брать баланс команды, оборону, атаку и качество исполнителей, то Нидерланды выглядят чуть сильнее и поувереннее. У них больше вариантов впереди и игроков, которые могут решить момент.
Думаю, голландцы будут больше владеть мячом, искать свои шансы и давить через фланги и стандарты. Марокко обязательно поборется, но Нидерланды сейчас смотрятся более сбалансированной командой. Поэтому, на мой взгляд, голландцы должны побеждать в этом матче даже в основное время«, — цитирует Романа Павлюченко “Ставка ТВ”.
Матч чемпионата мира по футболу Нидерланды — Марокко состоится 30 июня и начнется в 04:00 по московскому времени.