Роман Павлюченко выбрал ставку на матч Нидерланды — Марокко: «Крепкая команда, с ней никому не бывает легко»

Марокко — крепкая команда, с ними никому не бывает легко. Они умеют терпеть, обороняться и выбегать в атаку, а сюрпризы в плей-офф всегда возможны. Но если брать баланс команды, оборону, атаку и качество исполнителей, то Нидерланды выглядят чуть сильнее и поувереннее. У них больше вариантов впереди и игроков, которые могут решить момент.