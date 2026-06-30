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завершен
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П2

Андрей Канчельскис: Бразилия заслуженно прошла дальше, без нее было бы скучнее

Бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в беседе с корреспондентом «РБ Спорт» высказался о матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 Бразилия — Япония (2:1).

Источник: Рейтинг Букмекеров

«На мой взгляд, сборная Бразилии заслуженно прошла дальше. Во втором тайме играли только они, японцы решили удержать счет. Было понятно, что рано или поздно Бразилия забьет — они наиграли на победу. Но японцы молодцы, боролись, сыграли лучше других азиатских сборных. Без Бразилии дальше было бы скучнее, так что хорошо, что мы их еще увидим», — сказал Канчельскис.

Сборная Бразилии в ⅛ финала чемпионата мира-2026 сыграет с победителем пары Кот‑д’Ивуар — Норвегия. Встреча пройдет 5 июля в Нью‑Джерси.

Бразилия
2:1
Первый тайм: 0:1
Япония
Футбол, Чемпионат мира, 1/16 финала
29.06.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
NRG Stadium, 68777 зрителей
Главные тренеры
Карло Анчелотти
Хадзимэ Мориясу
Голы
Бразилия
Каземиру
(Габриэл Магальяйнс)
56′
Габриел Мартинелли
(Бруну Гимарайнс)
90+5′
Япония
Кайсю Сано
29′
Составы команд
Бразилия
1
Алиссон
13
Данилу Луис
48′
16
Дуглас Сантос
26
Райан
7
Винисиус Жуниор
4
Маркиньос
3
Габриэл Магальяйнс
8
Бруну Гимарайнс
90′
17
Фабинью
20
Лукас Пакета
46′
19
Эндрик
5
Каземиру
14′
90′
18
Данилу Сантос
9
Матеус Кунья
65′
22
Габриел Мартинелли
Япония
1
Дзион Судзуки
22
Такэхиро Томиясу
21
Хироки Ито
3
Сого Танигути
18
Аясэ Уэда
24
Кайсю Сано
12′
10
Рицу Доан
66′
2
Юкинари Сугавара
13
Кейто Накамура
66′
25
Дзюнносукэ Судзуки
84′
15
Даити Камада
45′
78′
7
Ао Танака
14
Дзюня Ито
78′
6
Сюто Матино
11
Дайдзэн Маэда
90′
19
Коки Огава
Статистика
Бразилия
Япония
Желтые карточки
2
3
Удары (всего)
19
5
Удары в створ
7
2
Угловые
6
2
Фолы
4
13
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Маурицио Мариани
(Италия)
Боковой судья
Альберто Тегони
(Италия)
Боковой судья
Даниеле Биндони
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти