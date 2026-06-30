Андрей Канчельскис: Бразилия заслуженно прошла дальше, без нее было бы скучнее

«На мой взгляд, сборная Бразилии заслуженно прошла дальше. Во втором тайме играли только они, японцы решили удержать счет. Было понятно, что рано или поздно Бразилия забьет — они наиграли на победу. Но японцы молодцы, боролись, сыграли лучше других азиатских сборных. Без Бразилии дальше было бы скучнее, так что хорошо, что мы их еще увидим», — сказал Канчельскис.