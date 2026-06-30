Хабиб отреагировал на вылет Германии с ЧМ-2026: «Немцы домой, как говорится. Заслуженно вылетели»

«А вот и первая сенсация подъехала. Немцы домой, как говорится))). Парагвай с каждым матчем удивляет, команды из бойцов. Идем дальше, а дальше больше… Почему-то я очень верил в немецкую команду, и молодые, голодные есть в команде и опытные игроки. Но последние два матча вообще бесхарактерно поиграли. Я считаю, что заслуженно вылетели с чемпионата», — написал Хабиб в телеграм-канале.