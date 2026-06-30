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Герой ЧМ-2026, отправивший Германию с позором домой: вратарь Парагвая выбрался из нищеты ради этой победы

Чудо.

Источник: Reuters

Орландо Хиль — 26-летний вратарь сборной Парагвая, ставший героем матча 1/16 финала ЧМ-2026 года против Германии. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти Парагвай сенсационно победил (4:3), выбив немцев из турнира.

Хиль получил награду игрока матча, отразив удары двух немецких футболистов — Кая Хаверца и Ника Вольтемаде. Помимо успешной игры в серии пенальти, Хиль совершил шесть сейвов в основное и дополнительное время. Для Хиля, выступающего за аргентинский «Сан-Лоренсо», этот матч стал наградой — он прошел долгий и тяжелый путь, чтобы ее получить.

Источник: Reuters

Хиль родился в пригороде Асунсьона и начинал в скромной детской команде «3 де Фебреро» на позиции опорного полузащитника. Он никогда не считался большим талантом и вообще не должен был стать вратарем. Все вышло случайно: когда Орландо было 14 лет, он резко вырос (сейчас его рост −198 см), поэтому тренеры поставили его в ворота — он стал самым высоким в команде. Первые вратарские азы он получал в молодежном составе «Соль де Америка», но до основной команды так и не дорос и в 18 лет был освобожден от контракта.

На взрослом уровне Хиль долго оставался абсолютным ноунеймом. Он бродяжничал по клубам второго и третьего парагвайского дивизиона: «Индепендьенте» (Асунсьон), «Ресистенсия», «Фулхенсио Йегрос» — названия, которые мало что говорят даже парагвайским болельщикам. Зарплаты были крошечными, контракты — краткосрочными, а о вызове даже в молодежную сборную не шло и речи.

Настоящая борьба началась после рождения сына. Орландо стал отцом в 21 год: мальчик появился на свет недоношенным, с серьезными проблемами дыхательной системы, и требовал дорогостоящего лечения. Молодая семья оказалась в катастрофическом финансовом положении.

В какой-то момент, чтобы купить еду и оплатить счета за больницу, Хиль продал абсолютно все: свои бутсы, клубную экипировку и даже памятную футболку молодежной сборной Парагвая (ту самую, что хранил с 15 лет).

Его жена позже рассказывала журналистам: «Он продал буквально все, что имело хоть какую-то ценность. Мы сидели в пустой квартире и молились, чтобы сын выжил».

Источник: Соцсети

Перелом наступил в начале 2024 года: после череды удачных матчей за «Ресистенсию» на Хиля обратил внимание скаут аргентинского «Сан-Лоренсо». Клуб искал третьего вратаря для резервной команды, и парагваец согласился на мизерный контракт, лишь бы зацепиться. Первые полгода он действительно играл только за дубль. Однако летом основной голкипер «Сан-Лоренсо» получил тяжелую травму, и тренерский штаб в отчаянии бросил Хиля в основу на кубковый матч. Тот выдал сухой матч и несколько фантастических спасений, после чего выиграл конкуренцию у более опытного сменщика и стал первым номером.

Источник: Reuters

Дебют за сборную Парагвая состоялся только осенью 2025 года. До этого в национальной команде на него не рассчитывали, но после прорыва в аргентинском чемпионате и травмы основного вратаря Хиль получил шанс в отборочном матче против Перу и сохранил ворота сухими. С того дня он стал безоговорочным первым номером.

На нынешнем ЧМ он уже успел стать одним из лучших вратарей турнира: до матча с Германией он несколько раз выручал Парагвай в ключевых эпизодах, а против немцев окончательно закрепил за собой статус национального героя, выиграв серию пенальти и заставив плакать от счастья всю страну.

Автор: Денис Лебеденко