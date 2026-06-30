Герой ЧМ-2026, отправивший Германию с позором домой: вратарь Парагвая выбрался из нищеты ради этой победы

Хиль родился в пригороде Асунсьона и начинал в скромной детской команде «3 де Фебреро» на позиции опорного полузащитника. Он никогда не считался большим талантом и вообще не должен был стать вратарем. Все вышло случайно: когда Орландо было 14 лет, он резко вырос (сейчас его рост −198 см), поэтому тренеры поставили его в ворота — он стал самым высоким в команде. Первые вратарские азы он получал в молодежном составе «Соль де Америка», но до основной команды так и не дорос и в 18 лет был освобожден от контракта.