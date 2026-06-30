Сборная Марокко победила Нидерланды и вышла в ⅛ финала ЧМ-2026

Голландцы впервые за семь матчей проиграли африканской сборной на чемпионате мира. За выход в четвертьфинал марокканцы сыграют с канадцами.
Сборная Марокко пробилась в ⅛ финала чемпионата мира по футболу, обыграв команду Нидерландов. Матч прошел в Гуадалупе (к востоку от Монтеррея, Мексика) и завершился со счетом 1:1, перейдя в серию послематчевых пенальти.
У победителей отличился защитник Исса Диоп (91-я минута), у проигравших забил нападающий Коди Гакпо (72-я минута). Решающий пенальти забил полузащитник марроканской сборной Исмаэль Сайбари.
Голландцы заняли первое место в группе F с Японией, Швецией и Тунисом. Марокканцы стали вторыми в квартете C с Бразилией, Шотландией и Гаити.
Команды встречались на мировых первенствах впервые с 1994 гола (тогда победили голландцы — 2:1).
Сборная Нидерландов три раза доходила до финалов мировых первенств (1974, 1978 и 2010 годы), команда Марокко на предыдущем турнире в Катаре проиграла в матче за бронзу хорватам (1:2).
До этой встречи голландцы не проигрывали на чемпионатах мира командам из Африки на протяжении шести матчей подряд. С 2010 года они ни разу не уступили в основное или дополнительное время (терпели поражения только по пенальти от аргентинцев в полуфинале ЧМ-2014 и четвертьфинале ЧМ-2022).
Следующим соперником марокканцев будут канадцы, которые в 1/16 финала обыграли ЮАР (1:0).
Роналд Куман
Мохамед Уаби
Коди Гакпо
(Крисенсио Саммервилл)
72′
Исса Диоп
(Шемсдин Тальби)
90+1′
1
Барт Вербрюгген
6
Ян Пол ван Хекке
4
Виргил ван Дейк
22
Дензел Дюмфрис
24
Крисенсио Саммервилл
5
Натан Аке
71′
20
Тен Копмейнерс
15
Микки ван де Вен
86′
25
Йоррел Хато
19
Брайан Бробби
71′
9
Вут Вегхорст
8
Райан Гравенберх
86′
26
Квинтен Тимбер
21
Френки де Йонг
110′
3
Мартен де Рон
11
Коди Гакпо
113′
7
Джастин Клюйверт
1
Яссин Буну
2
Ашраф Хакими
3
Нуссаир Мазрауи
11
Исмаэль Сайбари
14
Исса Диоп
47′
24
Нейл Эль-Айнауи
10
Браим Диас
79′
15
Самир Эль Мурабет
23
Биляль Эль-Ханнус
87′
7
Шемсдин Тальби
8
Аззедин Унаи
86′
9
Суфьян Рахими
18
Чади Риад
75′
26
Анасс Салах-Эддин
6
Айюб Буадди
79′
16
Джасим Ясин
Главный судья
Вилтон Сампайю
(Бразилия)
Боковой судья
Бруну Боскилья
(Бразилия)
Боковой судья
Бруну Пирес
(Бразилия)
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