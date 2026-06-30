Сборная Марокко победила Нидерланды и вышла в ⅛ финала ЧМ-2026

До этой встречи голландцы не проигрывали на чемпионатах мира командам из Африки на протяжении шести матчей подряд. С 2010 года они ни разу не уступили в основное или дополнительное время (терпели поражения только по пенальти от аргентинцев в полуфинале ЧМ-2014 и четвертьфинале ЧМ-2022).