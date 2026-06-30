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Холанд вернулся в стартовый состав сборной Норвегии на матч с Кот-д’Ивуаром

Холанд с первых минут сыграет против сборной Кот-д’Ивуара в плей-офф ЧМ-2026.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд вернулся в стартовый состав сборной Норвегии на матч 1/16 финала чемпионата мира против команды Кот-д’Ивуара, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Встреча пройдет в Далласе во вторник и начнется в 20:00 по московскому времени. Ранее Холанд, забивший четыре мяча в двух стартовых матчах, не появился на поле в игре третьего тура группового этапа против сборной Франции (1:4).

Полностью стартовый состав норвежцев выглядит следующим образом: Эрьян Нюланн (вратарь), Кристофер Айер, Давид Меллер Вольфе, Маркус Хольмгрен Педерсен, Турбьерн Хеггем, Патрик Берг, Сандер Берге, Мартин Эдегор (капитан), Александер Серлот, Эрлинг Холанд, Антонио Нуса.

У сборной Кот-д’Ивуара с первых минут сыграют: Яхья Фофана (вратарь), Гислен Конан, Одилон Коссуну, Гела Дуэ, Эмманюэль Агбаду, Франк Кессье (капитан), Ибраим Сангаре, Крист Инао Улаи, Анж-Йоан Бонни, Ян Дьоманде и Николя Пепе.

Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.