«Игра затянется и уйдет в дополнительное время»: Генич сделал прогноз на Мексика — Эквадор

Будет очень сложный, очень упертый матч. И если посмотреть игры Эквадора, там мало голов. Да, была результативная игра с Германией, 3 мяча было забито, но Эквадору надо было лезть вперед и выигрывать тот матч, немцам ничего не нужно было. А вот здесь другие условия, поэтому игра затянется, уйдет в дополнительное время, даже в серию пенальти. Это возможно.