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«Игра затянется и уйдет в дополнительное время»: Генич сделал прогноз на Мексика — Эквадор

Известный комментатор и эксперт Константин Генич предложил свою ставку на матч 1/16 финала чемпионата мира между сборными Мексики и Эквадора.

Источник: Getty Images

Прогноз: тотал голов 1−2, коэффициент — 1.70.

"Я вижу, что Эквадор — очень эмоциональная, атмосферная команда, но, на мой взгляд, против мексиканцев ей будет очень сложно. В то же время и Мексика не должна недооценивать этот Эквадор, потому что все-таки перед ней команда, которая, я считаю, посильнее соперников из группы.

Будет очень сложный, очень упертый матч. И если посмотреть игры Эквадора, там мало голов. Да, была результативная игра с Германией, 3 мяча было забито, но Эквадору надо было лезть вперед и выигрывать тот матч, немцам ничего не нужно было. А вот здесь другие условия, поэтому игра затянется, уйдет в дополнительное время, даже в серию пенальти. Это возможно.

Не исключаю, таков и есть план Эквадора. Мексиканцам, конечно, все хотелось бы решить в основное время.

Я думаю, что тяжелый будет матч, если вообще забитые мячи будут. Считаю, в основное время голы будут, но не больше двух. Я бы рассмотрел вариант «1−2 гола в матче», — цитирует Генича «Рейтинг Букмекеров».

Матч 1/16 финала чемпионата мира Мексика — Эквадор состоится 1 июля и начнется в 04:00 по московскому времени на стадионе «Ацтека» в Мехико.

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