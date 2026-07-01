Холанд обошел Роналду по голам в плей-офф на чемпионатах мира по футболу

Холанд забил победный гол в матче 1/16 финала против команды Кот-д’Ивуара (2:1). Он провел первую игру в плей-офф на мировых первенствах. Роналду, который провел восемь встреч на вылет на чемпионатах мира, не сделал в них ни одного результативного действия. Однако сборной Португалии еще предстоит провести матч 1/16 финала на проходящем турнире. В ночь на 3 июля по московскому времени она сыграет против команды Хорватии.