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Холанд обошел Роналду по голам в плей-офф на чемпионатах мира по футболу

Роналду провел восемь встреч на вылет на чемпионатах мира и не сделал в них ни одного результативного действия.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 30 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд превзошел пятикратного обладателя «Золотого мяча», форварда команды Португалии Криштиану Роналду по количеству забитых мячей в матчах плей-офф на чемпионатах мира по футболу.

Холанд забил победный гол в матче 1/16 финала против команды Кот-д’Ивуара (2:1). Он провел первую игру в плей-офф на мировых первенствах. Роналду, который провел восемь встреч на вылет на чемпионатах мира, не сделал в них ни одного результативного действия. Однако сборной Португалии еще предстоит провести матч 1/16 финала на проходящем турнире. В ночь на 3 июля по московскому времени она сыграет против команды Хорватии.

Холанду 25 лет, с лета 2022 года он выступает за английский «Манчестер Сити». За это время нападающий трижды становился лучшим бомбардиром национального первенства. В составе английского клуба норвежец дважды выиграл чемпионат и Кубок Англии, по разу — суперкубок страны, Кубок английской лиги, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. По ходу карьеры он выступал за норвежские «Брюне» и «Мольде», австрийский «Зальцбург» и германскую «Боруссию» из Дортмунда.

Роналду 41 год, он является пятикратным победителем Лиги чемпионов, становился чемпионом Европы, двукратным победителем Лиги наций. Ему принадлежат рекорды по числу голов в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. Футболист с декабря 2022 года выступает за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, по ходу карьеры нападающий также играл за португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», итальянский «Ювентус» и испанский «Реал». Роналду пять раз завоевывал «Золотой мяч».

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля.

Кот-д`Ивуар
1:2
Первый тайм: 0:1
Норвегия
Футбол, Чемпионат мира, 1/16 финала
30.06.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
AT&T Stadium, 69665 зрителей
Главные тренеры
Эмерсе Фаэ
Столе Сольбаккен
Голы
Кот-д`Ивуар
Амад Диалло
(Николя Пепе)
74′
Норвегия
Антонио Нуса
(Мартин Эдегор)
39′
Эрлинг Холанн
(Патрик Берг)
86′
Составы команд
Кот-д`Ивуар
1
Яхья Фофана
17
Гела Дуэ
18
Ибраим Сангаре
7
Одилон Коссуну
20
Эммануэль Агбаду
8
Франк Кессье
3
Гислен Конан
90′
22
Эванн Гессан
19
Николя Пепе
87′
14
Умар Диаките
11
Ян Диоманде
90′
24
Базумана Туре
9
Анж-Йоан Бонни
60′
12
Элье Ваи
26
Крист Инао Оулаи
60′
15
Амад Диалло
Норвегия
1
Эрьян Нюланн
5
Давид Меллер Вольфе
10
Мартин Эдегор
6
Патрик Берг
8
Сандер Берге
9
Эрлинг Холанн
3
Кристоффер Айер
17
Торбьорн Хеггем
16
Маркус Хольмгрен Педерсен
83′
14
Фредрик Эурснес
7
Александр Серлот
71′
22
Оскар Бобб
20
Антонио Нуса
45+1′
71′
21
Андреас Шельдеруп
Статистика
Кот-д`Ивуар
Норвегия
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
14
9
Удары в створ
5
4
Угловые
14
3
Фолы
6
7
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Хесус Валенсуэла
(Венесуэла)
Боковой судья
Хорхе Уррего
(Венесуэла)
Боковой судья
Тулио Морено
(Венесуэла)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти