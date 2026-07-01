Холанна не остановить! Забил победный гол и вывел Норвегию на Бразилию

Впрочем, в данном эпизоде было больше случайности, тогда как системно нагнетать остроту у «Слонов» не получалось. Восхищавший на протяжении клубного сезона своим дриблингом Диоманде не мог пройти не покупавшихся на его финты защитников, а выдвинутый на острие атаки Бони выглядел тенью футболиста, который стал чемпионом Италии в составе «Интера». Не работали и стандарты. К перерыву на второй водопой Кот-д’Ивуар не выжал ничего из 12 угловых, а лишь третий корнер Норвегии чудом не завершился голом. Все могло закончиться, но защитник вынес мяч с ленточки, и трехминутная паузу оказалась не в пользу европейцев. Свежий Диалло благодаря стеночке с Пепе ускользнул от Меллера Вольфе, финтом убрал Берге и с острого угла закрутил мяч под дальнюю штангу. У Амада теперь два гола на ЧМ — как у самых результативных соотечественников, включая великого Дрогба.