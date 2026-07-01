Холанна не остановить! Забил победный гол и вывел Норвегию на Бразилию

План Сольбаккена
Кот-д’Ивуар, который под началом Эмерса Фаэ выиграл предыдущий Кубок Африки, а сейчас впервые в истории вышел в плей-офф мирового первенства, может быть разным. Доминирующим и ориентированным на атаку, как на континентальных турнирах, либо прагматичным. Готовым ждать, терпеть и жалить соперника в убийственных контратаках. Второй вариант «Слоны» использовали в единственном контрольном матче перед ЧМ-2026, и это принесло впечатляющую победу над Францией (2:1).
Такое внимание к африканцам понятно, потому что от них, как виделось, в большей степени зависел сценарий вторничной игры. Тогда как от норвежцев с их мощной атакой по умолчанию ждали давления на чужие ворота, а стратегия Фаэ вплоть до стартового свистка оставалась загадкой. Дебют же показал: «Слоны» настроены управлять ритмом игры с позиции силы. Минут пять они провели на своей половине, отдав мяч Норвегии и позволив Холанну пробить головой. Только потом последовал продолжительный отрезок, по ходу которого защищаться (с более серьезным напряжением) пришлось уже скандинавам.
Но более осторожной (к удивлению многих) оказалась команда Столе Сольбаккена. При этом по итогам первого тайма норвежский план следовало признать довольно эффективным. Пока африканцы безуспешно пытались вскрыть оборону европейцев на флангах за счет активности Пепе и Яна Диоманде, те терпеливо готовили плацдарм для ударной концовки тайма. Повышенное внимание к Холанну? Зато им оказался обделен Нуса, которому хватило совсем немного свободного пространства для исполнения фирменного обводящего удара после смещения в центр.
У Яхья Фофана не было ни одного шанса на спасение, после чего он рисковал пропустить еще и от Холанна. Скидка Серлота нашла главного норвежского бомбардира прямо напротив ворот, однако в последний момент на выручку защитникам пришел разрядивший обстановку Сангаре. Но и с одним результативным ударом Норвегия завершила самую длинную в истории паузу между забитыми в плей-офф мячами — после ЧМ-1938 она растянулась на 88 лет.
Гол для истории
Развитие событий в первом тайме и цифры на табло подразумевали стратегию на вторую половину матча. У скандинавов просто не было поводов форсировать события, поэтому они перешли к обороне низким блоком в расчете на быстрые ноги своих нападающих в контратаках. Только немногочисленными шансами требовалось дорожить, а не губить классный навес Эдегора со штрафного, который не смогли замкнуть Серлот и Берге. Все-таки ивуарийцы усиливали давление, и хотя бы по теории вероятности могли найти шанс для того, чтобы отыграться. Таковой представился в результате отскока на ногу Пепе, но Нюланн перекрыл ближний угол и отвел угрозу.
Впрочем, в данном эпизоде было больше случайности, тогда как системно нагнетать остроту у «Слонов» не получалось. Восхищавший на протяжении клубного сезона своим дриблингом Диоманде не мог пройти не покупавшихся на его финты защитников, а выдвинутый на острие атаки Бони выглядел тенью футболиста, который стал чемпионом Италии в составе «Интера». Не работали и стандарты. К перерыву на второй водопой Кот-д’Ивуар не выжал ничего из 12 угловых, а лишь третий корнер Норвегии чудом не завершился голом. Все могло закончиться, но защитник вынес мяч с ленточки, и трехминутная паузу оказалась не в пользу европейцев. Свежий Диалло благодаря стеночке с Пепе ускользнул от Меллера Вольфе, финтом убрал Берге и с острого угла закрутил мяч под дальнюю штангу. У Амада теперь два гола на ЧМ — как у самых результативных соотечественников, включая великого Дрогба.
Однако, отыгравшись, африканцы заставили норвежцев проснуться и провести лучшую в матче атаку. Проникающий пас Бобба с фланга, передача Берге сквозь скопление игроков — все было идеально. А то, что у Холанна удар скорее не получился, значения не имеет. Мяч в сетке, и Эрлинг один на этом турнире забил столько же, сколько вся сборная на ЧМ-1998.
Супербомбардир и Нюланн, который в добавленное арбитром время вытянул пущенный со штрафного мяч из-под перекладины, теперь в истории. Норвегия впервые прошла раунд плей-офф на крупнейшем турнире сборных и вышла на Бразилию, у которой выиграла два матча из двух.
Андрей Кузичев