«Мне больно, что моя работа завершается так». Куман покинул сборную Нидерландов после провала на ЧМ

«Я ухожу со смешанными чувствами. Конечно, мне хотелось завершить работу в сборной победой на чемпионате мира. К сожалению, мечта так и осталась несбывшейся. Но сильнее всего я ощущаю гордость. Гордость за все, что футбол подарил мне, за людей, которых я встретил на своем пути, и за то, что смог превратить главное увлечение своей жизни в профессию. Спасибо всем за эти годы — за доверие, критику, поддержку, разочарования, успехи и незабываемые моменты», — завершил он письмо.