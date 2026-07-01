«Мне больно, что моя работа завершается так». Куман покинул сборную Нидерландов после провала на ЧМ

Очередная отставка во время чемпионате мира-2026 — Роналд Куман покинул сборную Нидерландов. «Оранжевые» вылетели с турнира, уступив Марокко в 1/16 финала (1:1, 2:3 по пенальти).
«Хотелось завершить работу победой»
О своем уходе 63-летний специалист объявил лично, в опубликованном письме. В нем Роналд признался, что сожалеет о произошедшем.
«Минувшей ночью я принял решение завершить свою работу на посту главного тренера сборной Нидерландов. Мне особенно больно, что мой период работы в сборной завершился именно так. Мы все мечтали о чемпионате мира, на котором смогли бы войти в историю. К сожалению, этого не произошло. Никто не разочарован сильнее, чем я. Будучи главным тренером, именно ты несешь ответственность за результат. Я всегда ощущал ответственность и всегда буду ощущать ее», — заявил нидерландец.
«Я ухожу со смешанными чувствами. Конечно, мне хотелось завершить работу в сборной победой на чемпионате мира. К сожалению, мечта так и осталась несбывшейся. Но сильнее всего я ощущаю гордость. Гордость за все, что футбол подарил мне, за людей, которых я встретил на своем пути, и за то, что смог превратить главное увлечение своей жизни в профессию. Спасибо всем за эти годы — за доверие, критику, поддержку, разочарования, успехи и незабываемые моменты», — завершил он письмо.
Слабый результат
Отставка Кумана напрашивалась — вылет от Марокко стал лишь еще одной неудачей в долгой череде провалов. Роналд возглавлял национальную команду дважды — с 2018 по 2020 год, а также с 2023-го по настоящее время. И ничем особенным «Оранжевые» в этот период не отметились.
В свой первый заход Куман отработал неплохо, но не успел побывать на значимых турнирах, поскольку в 2020-м его контракт у федерации был выкуплен «Барселоной». Во второй — впечатления остались смешанными: нидерландцы дошли до полуфинала Евро-2024 (уступили Англии 1:2), а также провалились на ЧМ-2026.
Параллельно многие обвиняли Кумана в утрате фирменного атакующего голландского стиля — на игру с марокканцами команда и вовсе вышла играть в пять защитников. Сам тренер отвечал достаточно дерзко.
«Все в Нидерландах просили нас сыграть в пять защитников. Сыграли — и все равно что-то не так. Но мне все равно. Я не жалею об этом», — парировал вопрос журналиста Роналд на пресс-конференции.
Кто теперь возглавит сборную Нидерландов? Пока вопрос остается открытым.
Артем Белинин