Дешам — об игре с Парагваем в ⅛ финала ЧМ: «У южноамериканских команд есть особая ДНК»

У нас есть талант, но через четыре дня мы должны снова это подтвердить. Парагвай? У южноамериканских команд есть особая ДНК — они цепляются за каждый момент и никогда не сдаются. Мы не будем торопиться. У нас есть два дня, чтобы насладиться этой победой, а затем снова полностью переключимся на работу", — цитирует Дешама RMC Sport.