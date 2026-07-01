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Дешам — об игре с Парагваем в ⅛ финала ЧМ: «У южноамериканских команд есть особая ДНК»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился комментарием после победы над Швецией в 1/16 финала ЧМ-2026 (3:0), а также высказался о предстоящем противостоянии с Парагваем в ⅛ финала.

Источник: Sport24

"Огромная гордость. Мы находимся на пути к цели. И я тоже вместе с ними. До нашего матча в ⅛ финала были очень непростые встречи. У нас был определённый запас прочности, хотя мы могли сыграть эффективнее в реализации моментов. Нужно ценить то, чего мы уже добились.

Через четыре дня нас ждёт ещё один сложный матч. Игроки здесь именно ради таких игр. Впереди ещё одна важная ступень, которую нужно преодолеть. Звёзды находятся высоко, но сначала необходимо сделать следующий шаг. Нет смысла заглядывать слишком далеко вперёд, потому что реальность может быстро вернуть тебя на землю.

У нас есть талант, но через четыре дня мы должны снова это подтвердить. Парагвай? У южноамериканских команд есть особая ДНК — они цепляются за каждый момент и никогда не сдаются. Мы не будем торопиться. У нас есть два дня, чтобы насладиться этой победой, а затем снова полностью переключимся на работу", — цитирует Дешама RMC Sport.

Франция
3:0
Первый тайм: 1:0
Швеция
Футбол, Чемпионат мира, 1/16 финала
1.07.2026, 00:05 (МСК UTC+3)
New York/New Jersey Stadium, 80663 зрителя
Главные тренеры
Дидье Дешам
Грэм Поттер
Голы
Франция
Килиан Мбаппе
(Усман Дембеле)
45′
Брэдли Барколя
(Майкл Олисе)
53′
Килиан Мбаппе
(Майкл Олисе)
74′
Составы команд
Франция
16
Майк Меньян
12
Брэдли Барколя
4
Дайот Упамекано
17
Вильям Салиба
8
Орельен Тчуамени
14
Адриен Рабьо
5
Жюль Кунде
75′
2
Мало Гюсто
3
Люка Динь
78′
19
Тео Эрнандез
7
Усман Дембеле
75′
20
Дезире Дуэ
11
Майкл Олисе
85′
24
Райан Шерки
10
Килиан Мбаппе
85′
22
Жан-Филипп Матета
Швеция
1
Якоб Виделль Сеттерстрем
5
Габриэль Гудмундссон
11
Энтони Эланга
2
Густаф Лагербилке
3
Виктор Линделеф
17
Виктор Дьекереш
8
Даниэль Свенссон
82′
19
Маттиас Сванберг
25
Эллиот Строуд
65′
22
Бесфорт Зенели
7
Лукас Бергвалль
65′
26
Таха Али
18
Ясин Айяри
82′
10
Беньямин Нюгрен
9
Александер Исак
89′
25
Густаф Нильссон
Статистика
Франция
Швеция
Удары (всего)
25
8
Удары в створ
12
3
Угловые
9
1
Фолы
14
10
Офсайды
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Данни Маккели
(Нидерланды)
Боковой судья
Хессел Стегстра
(Нидерланды)
Боковой судья
Ян де Врис
(Нидерланды)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти