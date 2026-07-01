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«Это не позор». Главный тренер сборной Швеции — о 0:3 с Францией

Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер высказался после разгромного поражения от Франции в матче 1/16 финала ЧМ-2026 (0:3).

Источник: Sport24

"Победила лучшая команда, поздравляю Францию. Думаю, в плане игры нам нужно было провести идеальный матч, и, если честно, даже если бы мы так и сделали, я не уверен, что этого было бы достаточно, потому что соперник был очень высокого уровня.

У меня нет никаких претензий к игрокам. После матча я сказал им, что не считаю поражение от Франции позором, они — лучшая команда, и у них есть игроки высокого уровня.

Если посмотреть на карьеры и резюме французской команды и сравнить их с нашими, то мы — молодая, развивающаяся команда, у которой, будем надеяться, впереди много хорошего.

Я думаю, у нас был отличный турнир, он помог нам вырасти и извлечь уроки, восстановиться после поражения от Нидерландов, а завоевание необходимого очка в матче с Японией стало фантастической возможностью для игроков. Мы должны отталкиваться от этого", — цитирует Поттера France24.

Франция
3:0
Первый тайм: 1:0
Швеция
Футбол, Чемпионат мира, 1/16 финала
1.07.2026, 00:05 (МСК UTC+3)
New York/New Jersey Stadium, 80663 зрителя
Главные тренеры
Дидье Дешам
Грэм Поттер
Голы
Франция
Килиан Мбаппе
(Усман Дембеле)
45′
Брэдли Барколя
(Майкл Олисе)
53′
Килиан Мбаппе
(Майкл Олисе)
74′
Составы команд
Франция
16
Майк Меньян
12
Брэдли Барколя
4
Дайот Упамекано
17
Вильям Салиба
8
Орельен Тчуамени
14
Адриен Рабьо
5
Жюль Кунде
75′
2
Мало Гюсто
3
Люка Динь
78′
19
Тео Эрнандез
7
Усман Дембеле
75′
20
Дезире Дуэ
11
Майкл Олисе
85′
24
Райан Шерки
10
Килиан Мбаппе
85′
22
Жан-Филипп Матета
Швеция
1
Якоб Виделль Сеттерстрем
5
Габриэль Гудмундссон
11
Энтони Эланга
2
Густаф Лагербилке
3
Виктор Линделеф
17
Виктор Дьекереш
8
Даниэль Свенссон
82′
19
Маттиас Сванберг
25
Эллиот Строуд
65′
22
Бесфорт Зенели
7
Лукас Бергвалль
65′
26
Таха Али
18
Ясин Айяри
82′
10
Беньямин Нюгрен
9
Александер Исак
89′
25
Густаф Нильссон
Статистика
Франция
Швеция
Удары (всего)
25
8
Удары в створ
12
3
Угловые
9
1
Фолы
14
10
Офсайды
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Данни Маккели
(Нидерланды)
Боковой судья
Хессел Стегстра
(Нидерланды)
Боковой судья
Ян де Врис
(Нидерланды)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти