«Это не позор». Главный тренер сборной Швеции — о 0:3 с Францией

"Победила лучшая команда, поздравляю Францию. Думаю, в плане игры нам нужно было провести идеальный матч, и, если честно, даже если бы мы так и сделали, я не уверен, что этого было бы достаточно, потому что соперник был очень высокого уровня.
У меня нет никаких претензий к игрокам. После матча я сказал им, что не считаю поражение от Франции позором, они — лучшая команда, и у них есть игроки высокого уровня.
Если посмотреть на карьеры и резюме французской команды и сравнить их с нашими, то мы — молодая, развивающаяся команда, у которой, будем надеяться, впереди много хорошего.
Я думаю, у нас был отличный турнир, он помог нам вырасти и извлечь уроки, восстановиться после поражения от Нидерландов, а завоевание необходимого очка в матче с Японией стало фантастической возможностью для игроков. Мы должны отталкиваться от этого", — цитирует Поттера France24.
Дидье Дешам
Грэм Поттер
Килиан Мбаппе
(Усман Дембеле)
45′
Брэдли Барколя
(Майкл Олисе)
53′
Килиан Мбаппе
(Майкл Олисе)
74′
16
Майк Меньян
12
Брэдли Барколя
4
Дайот Упамекано
17
Вильям Салиба
8
Орельен Тчуамени
14
Адриен Рабьо
5
Жюль Кунде
75′
2
Мало Гюсто
3
Люка Динь
78′
19
Тео Эрнандез
7
Усман Дембеле
75′
20
Дезире Дуэ
11
Майкл Олисе
85′
24
Райан Шерки
10
Килиан Мбаппе
85′
22
Жан-Филипп Матета
1
Якоб Виделль Сеттерстрем
5
Габриэль Гудмундссон
11
Энтони Эланга
2
Густаф Лагербилке
3
Виктор Линделеф
17
Виктор Дьекереш
8
Даниэль Свенссон
82′
19
Маттиас Сванберг
25
Эллиот Строуд
65′
22
Бесфорт Зенели
7
Лукас Бергвалль
65′
26
Таха Али
18
Ясин Айяри
82′
10
Беньямин Нюгрен
9
Александер Исак
89′
25
Густаф Нильссон
Главный судья
Данни Маккели
(Нидерланды)
Боковой судья
Хессел Стегстра
(Нидерланды)
Боковой судья
Ян де Врис
(Нидерланды)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
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- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти