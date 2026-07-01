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Мексика — Эквадор: Инкапье получил красную карточку за прикрывание рта рукой

Сборная Эквадора осталась в меньшинстве в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Мексики.

Источник: Спорт-Экспресс

Эквадорский защитник Пьеро Инкапье в добавленное ко второму тайму время сказал что-то сопернику, прикрыв рот рукой, о чем мексиканец сигнализировал арбитру. Словенский арбитр Славко Винчич пересмотрел повтор эпизода, после чего показал игроку красную карточку.

Это второй подобный случай удаления на ЧМ-2026. Впервые такое произошло в конце первого тайма матча между сборными Парагвая и Турции, когда парагвайский полузащитник Мигель Алмирон получил красную карточку.

Игра проходила на стадионе «Ацтека» в Мехико (Мексика).

В ⅛ финала ЧМ-2026 победитель этой встречи сыграет с победителем матча Англия — ДР Конго, который пройдет 1 июля и начнется в 19:00 по московскому времени.

Мексика
2:0
Первый тайм: 2:0
Эквадор
Футбол, Чемпионат мира, 1/16 финала
1.07.2026, 04:00 (МСК UTC+3)
Estadio Azteca, 80824 зрителя
Главные тренеры
Хавьер Агирре
Себастьян Беккасесе
Голы
Мексика
Хулиан Киньонес
(Роберто Альварадо)
22′
Рауль Хименес
(Хулиан Киньонес)
31′
Составы команд
Мексика
1
Рауль Ранхель
2
Хорхе Санчес
23
Хесус Гальярдо
6
Эрик Лира
3
Сесар Монтес
5
Хоан Васкес
19
Хильберто Мора
58′
26
Бриан Гутьеррес
7
Луис Ромо
73′
18
Обед Варгас
9
Рауль Хименес
74′
11
Сантьяго Хименес
25
Роберто Альварадо
80′
17
Орбелин Пинеда
16
Хулиан Киньонес
80′
15
Исраэл Рейес
Эквадор
1
Эрнан Галиндес
3
Пьеро Инкапье
90+5′
6
Вильян Пачо
23
Мойсес Кайседо
90+9′
15
Педро Вите
19
Гонсало Плата
21
Алан Франко
45+1′
46′
17
Анхело Пресиадо
9
Джон Йебоа
79′
10
Кендри Паэс
90+3′
20
Нильсон Ангуло
79′
16
Хорди Кайседо
4
Хоэль Ордоньес
46′
26
Яймар Медина
13
Эннер Валенсия
59′
11
Кевин Родригес
Статистика
Мексика
Эквадор
Желтые карточки
0
3
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
15
7
Удары в створ
3
1
Угловые
3
8
Фолы
10
14
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти