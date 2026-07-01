Мексика — Эквадор: Инкапье получил красную карточку за прикрывание рта рукой

Эквадорский защитник Пьеро Инкапье в добавленное ко второму тайму время сказал что-то сопернику, прикрыв рот рукой, о чем мексиканец сигнализировал арбитру. Словенский арбитр Славко Винчич пересмотрел повтор эпизода, после чего показал игроку красную карточку.
Это второй подобный случай удаления на ЧМ-2026. Впервые такое произошло в конце первого тайма матча между сборными Парагвая и Турции, когда парагвайский полузащитник Мигель Алмирон получил красную карточку.
Игра проходила на стадионе «Ацтека» в Мехико (Мексика).
В ⅛ финала ЧМ-2026 победитель этой встречи сыграет с победителем матча Англия — ДР Конго, который пройдет 1 июля и начнется в 19:00 по московскому времени.
Хавьер Агирре
Себастьян Беккасесе
Хулиан Киньонес
(Роберто Альварадо)
22′
Рауль Хименес
(Хулиан Киньонес)
31′
1
Рауль Ранхель
2
Хорхе Санчес
23
Хесус Гальярдо
6
Эрик Лира
3
Сесар Монтес
5
Хоан Васкес
19
Хильберто Мора
58′
26
Бриан Гутьеррес
7
Луис Ромо
73′
18
Обед Варгас
9
Рауль Хименес
74′
11
Сантьяго Хименес
25
Роберто Альварадо
80′
17
Орбелин Пинеда
16
Хулиан Киньонес
80′
15
Исраэл Рейес
1
Эрнан Галиндес
3
Пьеро Инкапье
90+5′
6
Вильян Пачо
23
Мойсес Кайседо
90+9′
15
Педро Вите
19
Гонсало Плата
21
Алан Франко
45+1′
46′
17
Анхело Пресиадо
9
Джон Йебоа
79′
10
Кендри Паэс
90+3′
20
Нильсон Ангуло
79′
16
Хорди Кайседо
4
Хоэль Ордоньес
46′
26
Яймар Медина
13
Эннер Валенсия
59′
11
Кевин Родригес
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти