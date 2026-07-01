Сборная Мексики вышла в ⅛ финала чемпионата мира по футболу

В следующем раунде сборная Мексики сыграет с победителем матча между командами Англии и ДР Конго. Встреча ⅛ финала также пройдет в Мехико в ночь на 6 июля по московскому времени. Впервые с 1986 года мексиканцы преодолели первый раунд плей-офф. Тот турнир проходил в Мексике, хозяева чемпионата дошли до четвертьфинала.