Сборная Мексики вышла в ⅛ финала чемпионата мира по футболу

МЕХИКО, 1 июля. /ТАСС/. Сборная Мексики одержала победу над командой Эквадора со счетом 2:0 в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Мехико.
Забитыми мячами отметились Хулиан Киньонес (22-я минута) и Рауль Хименес (31). На 5-й добавленной ко второму тайму минуте красную карточку получил защитник сборной Эквадора Пьеро Инкапье.
Мексиканский защитник московского «Локомотива» Сесар Монтес вышел на поле с капитанской повязкой и провел весь матч. Полузащитник столичного «Динамо» Луис Чавес остался на скамейке запасных.
Изначально матч должен был начаться в 04:00 мск, но старт встречи был отложен на час из-за грозы.
В следующем раунде сборная Мексики сыграет с победителем матча между командами Англии и ДР Конго. Встреча ⅛ финала также пройдет в Мехико в ночь на 6 июля по московскому времени. Впервые с 1986 года мексиканцы преодолели первый раунд плей-офф. Тот турнир проходил в Мексике, хозяева чемпионата дошли до четвертьфинала.
Чемпионат мира проходит в США, Мексике и Канаде. В нем впервые принимают участие 48 команд. Турнир завершится 19 июля. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.
Хавьер Агирре
Себастьян Беккасесе
Хулиан Киньонес
(Роберто Альварадо)
22′
Рауль Хименес
(Хулиан Киньонес)
31′
1
Рауль Ранхель
2
Хорхе Санчес
23
Хесус Гальярдо
6
Эрик Лира
3
Сесар Монтес
5
Хоан Васкес
19
Хильберто Мора
58′
26
Бриан Гутьеррес
7
Луис Ромо
73′
18
Обед Варгас
9
Рауль Хименес
74′
11
Сантьяго Хименес
25
Роберто Альварадо
80′
17
Орбелин Пинеда
16
Хулиан Киньонес
80′
15
Исраэл Рейес
1
Эрнан Галиндес
3
Пьеро Инкапье
90+5′
6
Вильян Пачо
23
Мойсес Кайседо
90+9′
15
Педро Вите
19
Гонсало Плата
21
Алан Франко
45+1′
46′
17
Анхело Пресиадо
9
Джон Йебоа
79′
10
Кендри Паэс
90+3′
20
Нильсон Ангуло
79′
16
Хорди Кайседо
4
Хоэль Ордоньес
46′
26
Яймар Медина
13
Эннер Валенсия
59′
11
Кевин Родригес
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
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- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти