«Притворялись мертвыми, чтобы выжить». Кто из беженцев играет на ЧМ-2026

Звезда сборной Канады с ганскими корнями
Жизнь Альфонсо Дэвиса, ныне капитана сборной Канады и игрока мюнхенской «Баварии», началась в суровых условиях лагеря беженцев в Гане. Его родители бежали от ужасов гражданской войны в Либерии, и первые годы жизни будущего футболиста прошли в условиях неопределенности и постоянных переездов.
В пятилетнем возрасте семья Дэвиса получила статус беженцев в Канаде. После первоначального проживания в Виндзоре они обосновались в Эдмонтоне.
«Родители рассказали мне о войне в Либерии. В такой ситуации есть только два варианта: либо участвовать в войне, либо уехать. Мои родители не собирались брать в руки оружие и стрелять. Я рад, что они решили уехать», — рассказал он Би-би-си.
Карьера Дэвиса развивалась стремительно. Уже в 15 лет он присоединился к академии «Ванкувер Уайткэпс», став одним из самых молодых игроков, когда-либо выступавших в лигах USL и MLS.
В 2019 году Дэвис подписал контракт с мюнхенской «Баварией», в составе которой он завоевал множество титулов, включая Лигу чемпионов УЕФА. Важным моментом в его международной карьере стало участие в ЧМ-2022, где он представлял сборную Канады, вернувшуюся на турнир после многолетнего отсутствия. Дэвис забил первый гол сборной в истории турнира в ворота Хорватии.
На ЧМ-2026 капитан сборной пропустил матчи группового этапа из-за травмы. Дэвис сыграл в матче 1/16 финала с ЮАР (1:0) и стал тысячным футболистом, принявшим участие в турнире.
Из лагерей беженцев — в сборную Австралии
Два молодых таланта сборной Австралии, Нестори Иранкунда (20 лет) и Мохамед Туре (22 года), чьи жизни начинались в лагерях беженцев, сегодня являются одними из самых перспективных игроков страны.
История Туре началась в столице Гвинеи Конакри. Его семья провела 14 лет в лагере беженцев, спасаясь от гражданской войны в Либерии, прежде чем обрести новый дом в Австралии. Иранкунда родился в Танзании в семье, также вынужденной покинуть родину из-за конфликта. Еще ребенком он переехал в Австралию.
Этот путь к национальной сборной оказался общим и для их партнера по сборной 30-летнего Авера Мабила. Он провел десять лет в огромном лагере беженцев Какума на северо-западе Кении, куда его семья бежала из охваченного войной Судана еще до его рождения.
Все трое выступают за сборную, объединяющую представителей более 15 культур, став символом современной мультикультурной Австралии.
Для Туре выступление за национальную команду — это вопрос благодарности. «Австралия — это страна, которая дала нам шанс, протянула руку помощи», — приводит его слова Би-би-си.
В свою очередь, Иранкунда до сих пор с трудом осознает, что именно молодые темнокожие атлеты стали новыми лицами спорта в стране. «Это безумие, кто бы мог подумать? Теперь, когда это происходит, все говорят: “Вау”. Но я никогда не думал, что это возможно. Может быть, когда-нибудь, но не сейчас», — приводит слова Иранкунды ABC News.
Возвращение к истокам через сборную
24-летний нападающий «Ипсвич Таун» Али Аль-Хамади считает своим долгом и большой честью возможность представлять Ирак на чемпионате мира. Семья футболиста бежала из страны, когда он был младенцем, спасаясь от режима Саддама Хусейна.
Игрок вырос в неблагополучном районе Токстет в Ливерпуле и находил отдушину в футболе. После выступлений за юношеские команды он начал играть за «Ипсвич Таун», где стал первым иракцем в высшем дивизионе английского футбола.
Сейчас футболист выступает за «Лутон Таун» на правах аренды, а нынешний чемпионат мира стал для него дебютным в карьере. Для всей семьи Аль-Хамади вызов Али в национальную сборную Ирака стал воплощением главной мечты.
«Я знаю, что для них представлять свою страну — это, наверное, самая большая гордость, потому что это невероятная история, не так ли? После всего, через что им пришлось пройти, после всей их истории, когда их сын вернулся и снова надел эту футболку, для них это, наверное, невероятное чувство», — поделился футболист с Би-би-си.
«Дядя спрятал детей в мешке с рисом, чтобы спасти от войны»
Родители защитника сборной Германии и мадридского «Реала» Антонио Рюдигера покинули охваченную десятилетней гражданской войной Сьерра-Леоне, чтобы построить будущее в Европе.
Рюдигер, младший из шести детей, родился уже в Берлине, куда его семья прибыла в статусе беженцев. Хотя футболист появился на свет уже после того, как семья обрела безопасное пристанище, пережитое ими навсегда осталось частью их истории.
Рюдигер вспоминает рассказы брата о том, как им пришлось бежать из родного района Коно в столицу Сьерра-Леоне в поисках убежища от войны. Родственники делали все возможное, чтобы уберечь детей от принудительной мобилизации в ряды повстанцев, где в то время эксплуатировали тысячи несовершеннолетних.
По словам игрока, его дядя пошел на отчаянные меры ради спасения племянников и племянниц. «[Он] спрятал их в мешке с рисом, а потом вернулся за ними, чтобы продолжить путь. Иногда им приходилось притворяться мертвыми, чтобы их не застрелили или не похитили», — приводит слова футболиста Би-би-си.
33-летний Рюдигер выступает за «Реал» с 2022 года. За время игры в составе мадридского клуба защитник завоевал титул чемпиона Испании, Кубок и Суперкубок страны, победы в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА, клубном чемпионате мира и Межконтинентальном кубке.
Между Германией и Боснией
Эрмедин Демирович, нападающий «Штутгарта» и сборной Боснии и Герцеговины, вырос в Германии в семье, которая покинула родину до начала войны 1992−1995 годов. Его отец переехал в ФРГ в начале 1990-х в поисках безопасности, стремясь построить новую жизнь для своих близких.
Несмотря на то что Эрмедин родился и сделал первые шаги в профессиональном футболе в Германии, он сохранил прочную связь с историей своей семьи. Это побудило его выступать за сборную Боснии и Герцеговины.
Демирович говорил, что, несмотря на всю свою благодарность к Германии, он считает себя боснийцем. В его семье матчи национальной сборной всегда были значимым событием, а летние каникулы они традиционно проводили в Боснии.
По словам игрока, он заранее решил, что в случае выбора между сборными предпочтет выступать за национальную команду своей родины.
С момента своего дебюта за сборную Боснии и Герцеговины в 2021 году Эрмедин Демирович стал ключевым игроком команды. Сейчас он выступает за немецкий клуб «Штутгарт» в Бундеслиге, а нынешний чемпионат мира — второй в его карьере.
Автор: Полина Мельникова