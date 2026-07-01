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«Притворялись мертвыми, чтобы выжить». Кто из беженцев играет на ЧМ-2026

На чемпионате мира 2026 выступает ряд игроков, чье детство прошло в лагерях для беженцев или в условиях вынужденного переселения. Кто из беженцев играет на турнире — в материале «РБК Спорт».

Источник: РБК Спорт

Звезда сборной Канады с ганскими корнями

Жизнь Альфонсо Дэвиса, ныне капитана сборной Канады и игрока мюнхенской «Баварии», началась в суровых условиях лагеря беженцев в Гане. Его родители бежали от ужасов гражданской войны в Либерии, и первые годы жизни будущего футболиста прошли в условиях неопределенности и постоянных переездов.

В пятилетнем возрасте семья Дэвиса получила статус беженцев в Канаде. После первоначального проживания в Виндзоре они обосновались в Эдмонтоне.

«Родители рассказали мне о войне в Либерии. В такой ситуации есть только два варианта: либо участвовать в войне, либо уехать. Мои родители не собирались брать в руки оружие и стрелять. Я рад, что они решили уехать», — рассказал он Би-би-си.

Карьера Дэвиса развивалась стремительно. Уже в 15 лет он присоединился к академии «Ванкувер Уайткэпс», став одним из самых молодых игроков, когда-либо выступавших в лигах USL и MLS.

Источник: Reuters

В 2019 году Дэвис подписал контракт с мюнхенской «Баварией», в составе которой он завоевал множество титулов, включая Лигу чемпионов УЕФА. Важным моментом в его международной карьере стало участие в ЧМ-2022, где он представлял сборную Канады, вернувшуюся на турнир после многолетнего отсутствия. Дэвис забил первый гол сборной в истории турнира в ворота Хорватии.

На ЧМ-2026 капитан сборной пропустил матчи группового этапа из-за травмы. Дэвис сыграл в матче 1/16 финала с ЮАР (1:0) и стал тысячным футболистом, принявшим участие в турнире.

Из лагерей беженцев — в сборную Австралии

Источник: Reuters

Два молодых таланта сборной Австралии, Нестори Иранкунда (20 лет) и Мохамед Туре (22 года), чьи жизни начинались в лагерях беженцев, сегодня являются одними из самых перспективных игроков страны.

История Туре началась в столице Гвинеи Конакри. Его семья провела 14 лет в лагере беженцев, спасаясь от гражданской войны в Либерии, прежде чем обрести новый дом в Австралии. Иранкунда родился в Танзании в семье, также вынужденной покинуть родину из-за конфликта. Еще ребенком он переехал в Австралию.

Этот путь к национальной сборной оказался общим и для их партнера по сборной 30-летнего Авера Мабила. Он провел десять лет в огромном лагере беженцев Какума на северо-западе Кении, куда его семья бежала из охваченного войной Судана еще до его рождения.

Источник: AP 2024

Все трое выступают за сборную, объединяющую представителей более 15 культур, став символом современной мультикультурной Австралии.

Для Туре выступление за национальную команду — это вопрос благодарности. «Австралия — это страна, которая дала нам шанс, протянула руку помощи», — приводит его слова Би-би-си.

В свою очередь, Иранкунда до сих пор с трудом осознает, что именно молодые темнокожие атлеты стали новыми лицами спорта в стране. «Это безумие, кто бы мог подумать? Теперь, когда это происходит, все говорят: “Вау”. Но я никогда не думал, что это возможно. Может быть, когда-нибудь, но не сейчас», — приводит слова Иранкунды ABC News.

Возвращение к истокам через сборную

Источник: Reuters

24-летний нападающий «Ипсвич Таун» Али Аль-Хамади считает своим долгом и большой честью возможность представлять Ирак на чемпионате мира. Семья футболиста бежала из страны, когда он был младенцем, спасаясь от режима Саддама Хусейна.

Игрок вырос в неблагополучном районе Токстет в Ливерпуле и находил отдушину в футболе. После выступлений за юношеские команды он начал играть за «Ипсвич Таун», где стал первым иракцем в высшем дивизионе английского футбола.

Сейчас футболист выступает за «Лутон Таун» на правах аренды, а нынешний чемпионат мира стал для него дебютным в карьере. Для всей семьи Аль-Хамади вызов Али в национальную сборную Ирака стал воплощением главной мечты.

«Я знаю, что для них представлять свою страну — это, наверное, самая большая гордость, потому что это невероятная история, не так ли? После всего, через что им пришлось пройти, после всей их истории, когда их сын вернулся и снова надел эту футболку, для них это, наверное, невероятное чувство», — поделился футболист с Би-би-си.

«Дядя спрятал детей в мешке с рисом, чтобы спасти от войны»

Источник: Reuters

Родители защитника сборной Германии и мадридского «Реала» Антонио Рюдигера покинули охваченную десятилетней гражданской войной Сьерра-Леоне, чтобы построить будущее в Европе.

Рюдигер, младший из шести детей, родился уже в Берлине, куда его семья прибыла в статусе беженцев. Хотя футболист появился на свет уже после того, как семья обрела безопасное пристанище, пережитое ими навсегда осталось частью их истории.

Рюдигер вспоминает рассказы брата о том, как им пришлось бежать из родного района Коно в столицу Сьерра-Леоне в поисках убежища от войны. Родственники делали все возможное, чтобы уберечь детей от принудительной мобилизации в ряды повстанцев, где в то время эксплуатировали тысячи несовершеннолетних.

По словам игрока, его дядя пошел на отчаянные меры ради спасения племянников и племянниц. «[Он] спрятал их в мешке с рисом, а потом вернулся за ними, чтобы продолжить путь. Иногда им приходилось притворяться мертвыми, чтобы их не застрелили или не похитили», — приводит слова футболиста Би-би-си.

33-летний Рюдигер выступает за «Реал» с 2022 года. За время игры в составе мадридского клуба защитник завоевал титул чемпиона Испании, Кубок и Суперкубок страны, победы в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА, клубном чемпионате мира и Межконтинентальном кубке.

Между Германией и Боснией

Источник: Reuters

Эрмедин Демирович, нападающий «Штутгарта» и сборной Боснии и Герцеговины, вырос в Германии в семье, которая покинула родину до начала войны 1992−1995 годов. Его отец переехал в ФРГ в начале 1990-х в поисках безопасности, стремясь построить новую жизнь для своих близких.

Несмотря на то что Эрмедин родился и сделал первые шаги в профессиональном футболе в Германии, он сохранил прочную связь с историей своей семьи. Это побудило его выступать за сборную Боснии и Герцеговины.

Демирович говорил, что, несмотря на всю свою благодарность к Германии, он считает себя боснийцем. В его семье матчи национальной сборной всегда были значимым событием, а летние каникулы они традиционно проводили в Боснии.

По словам игрока, он заранее решил, что в случае выбора между сборными предпочтет выступать за национальную команду своей родины.

С момента своего дебюта за сборную Боснии и Герцеговины в 2021 году Эрмедин Демирович стал ключевым игроком команды. Сейчас он выступает за немецкий клуб «Штутгарт» в Бундеслиге, а нынешний чемпионат мира — второй в его карьере.

Автор: Полина Мельникова