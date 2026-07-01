«Притворялись мертвыми, чтобы выжить». Кто из беженцев играет на ЧМ-2026

«Я знаю, что для них представлять свою страну — это, наверное, самая большая гордость, потому что это невероятная история, не так ли? После всего, через что им пришлось пройти, после всей их истории, когда их сын вернулся и снова надел эту футболку, для них это, наверное, невероятное чувство», — поделился футболист с Би-би-си.