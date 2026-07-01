Орлов: «Думаю, Винисиус доволен своей связкой с Дугласом Сантосом»

«Бразилия одержала волевую победу над Японией. Каземиро — противоречивая фигура в этой команде. Я в целом не являюсь фанатом его игры. В прошедшем матче он допустил три грубые ошибки, зато исправился, сравняв счет. В концовке встречи получил травму. Не факт, что сыграет в ⅛ финала. Мне кажется, без него бразильцы будут смотреться даже лучше. Он уже довольно медленный.
Дуглас Сантос точно пришелся ко двору. Хорош в отборе, мобилен. Подключается в атаку. Представляете, как ему повезло? Он играет за спиной Винисиуса и отдает передачи звезде “Реала”! Думаю, Винисиус доволен взаимодействием с защитником “Зенита”. Хорошая связка! То есть футбольный интеллект Сантоса позволяет ему играть рядом с одним из самых ярких исполнителей мира. Я его с этим поздравляю.
Дугласу 32, но вполне допускаю, что после ЧМ он получит достойное предложение от серьезного клуба. Его игра говорит сама за себя. Бразильцы, нужно признать, прибавляют от матча к матчу. Сказывается квалификация Анчелотти. Эта команда способна добраться и до финала», — рассказал Орлов в интервью «СЭ».
32-летний Сантос провел на текущем чемпионате мира 4 игры. В ⅛ финала ЧМ Бразилия сыграет с Норвегией. Матч состоится 5 июня и начнется в 23.00 московскому времени.
Карло Анчелотти
Хадзимэ Мориясу
Каземиру
(Габриэл Магальяйнс)
56′
Габриел Мартинелли
(Бруну Гимарайнс)
90+5′
Кайсю Сано
29′
1
Алиссон
13
Данилу Луис
48′
16
Дуглас Сантос
26
Райан
7
Винисиус Жуниор
4
Маркиньос
3
Габриэл Магальяйнс
8
Бруну Гимарайнс
90′
17
Фабинью
20
Лукас Пакета
46′
19
Эндрик
5
Каземиру
14′
90′
18
Данилу Сантос
9
Матеус Кунья
65′
22
Габриел Мартинелли
1
Дзион Судзуки
22
Такэхиро Томиясу
21
Хироки Ито
3
Сого Танигути
18
Аясэ Уэда
24
Кайсю Сано
12′
10
Рицу Доан
66′
2
Юкинари Сугавара
13
Кейто Накамура
66′
25
Дзюнносукэ Судзуки
84′
15
Даити Камада
45′
78′
7
Ао Танака
14
Дзюня Ито
78′
6
Сюто Матино
11
Дайдзэн Маэда
90′
19
Коки Огава
Главный судья
Маурицио Мариани
(Италия)
Боковой судья
Альберто Тегони
(Италия)
Боковой судья
Даниеле Биндони
(Италия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти