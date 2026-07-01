Орлов: «Думаю, Винисиус доволен своей связкой с Дугласом Сантосом»

«Бразилия одержала волевую победу над Японией. Каземиро — противоречивая фигура в этой команде. Я в целом не являюсь фанатом его игры. В прошедшем матче он допустил три грубые ошибки, зато исправился, сравняв счет. В концовке встречи получил травму. Не факт, что сыграет в ⅛ финала. Мне кажется, без него бразильцы будут смотреться даже лучше. Он уже довольно медленный.



Дуглас Сантос точно пришелся ко двору. Хорош в отборе, мобилен. Подключается в атаку. Представляете, как ему повезло? Он играет за спиной Винисиуса и отдает передачи звезде “Реала”! Думаю, Винисиус доволен взаимодействием с защитником “Зенита”. Хорошая связка! То есть футбольный интеллект Сантоса позволяет ему играть рядом с одним из самых ярких исполнителей мира. Я его с этим поздравляю.



Дугласу 32, но вполне допускаю, что после ЧМ он получит достойное предложение от серьезного клуба. Его игра говорит сама за себя. Бразильцы, нужно признать, прибавляют от матча к матчу. Сказывается квалификация Анчелотти. Эта команда способна добраться и до финала», — рассказал Орлов в интервью «СЭ».