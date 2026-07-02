Джеко стал первым полевым игроком старше 40 лет, сыгравшим в плей-офф ЧМ

ВАШИНГТОН, 2 июля. /ТАСС/. Нападающий сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко стал первым полевым игроком старше 40 лет, который принял участие в матче плей-офф чемпионата мира по футболу.
Форвард попал в стартовый состав на игру 1/16 финала против команды США. В день матча Джеко исполнилось 40 лет и 106 дней. Рекорд по этому показателю удерживает бывший вратарь сборной Англии Питер Шилтон, который сыграл в матче за третье место на чемпионате мира 1990 года в возрасте 40 лет и 292 дней. Меньше чем через сутки это достижение может превзойти португалец Криштиану Роналду, которому в день встречи 1/16 финала с командой Хорватии будет 41 год и 147 дней.
Победитель матча между американцами и боснийцами в ⅛ финала встретится с командой Бельгии, которая ранее обыграла сборную Сенегала (3:2 после дополнительного времени).
Маурисио Почеттино
Сергей Барбарез
Фоларин Балогун
45′
Малик Тилльман
82′
24
Мэтт Фриз
16
Алекс Фримен
5
Энтони Робинсон
17
Малик Тилльман
4
Тайлер Адамс
20
Фоларин Балогун
64′
3
Крис Ричардс
13
Тим Рим
8
Уэстон Маккенни
90′
7
Джованни Рейна
2
Сержиньо Дест
87′
14
Себастиан Берхалтер
10
Кристиан Пулишич
88′
9
Рикардо Пепи
1
Никола Василь
7
Амар Дедич
4
Тарик Мухаремович
19
Керим Алайбегович
21
Степан Раделич
80′
10
Эрмедин Демирович
5
Сеад Колашинац
75′
15
Амар Мемич
8
Армин Гигович
51′
6
Беньямин Тахирович
14
Иван Шуньич
51′
26
Эрмин Махмич
18
Никола Катич
75′
23
Харис Табакович
11
Эдин Джеко
51′
20
Эсмир Байрактаревич
Главный судья
Рафаэл Клаус
(Бразилия)
Боковой судья
Дарио Эррера
(Аргентина)
Боковой судья
Данило Манис
(Бразилия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти