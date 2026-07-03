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«Карма за “Руку Бога” Марадоны должна вернуть долг Англии». Тухель — о матче с Мексикой на «Ацтеке»

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель в преддверии матча с Мексикой в ⅛ финала ЧМ-2026 высказался о том, что игра пройдет в Мехико на печально известном для англичан стадионе «Ацтека».

Источник: Getty Images

В четвертьфинале ЧМ-1986 на этом стадионе Англия проиграла Аргентине (1:2). Оба гола в их ворота забил Диего Марадона — сначала рукой, а потом после сольного прохода. Первый гол, в котором арбитры не увидели нарушения правил, в итоге вошел в историю как «Рука Бога».

"Я, конечно, помню чемпионат мира Марадоны. Два гола Англии: один — после прохода, другой — тот, который в наши дни уже никогда бы не засчитали.

Это важно не только для англичан. Даже для меня. Тогда у меня не было никакой связи с английским футболом, но этот момент все равно что-то значил.

Нас за это вознаградят. Это будет возвращение долга. Это карма. Карма вернется к нам.

Это культовый стадион и культовый матч — сыграть против Мексики в Мехико. Мы будем играть против всей страны, против энергии всего стадиона. Это хороший момент, чтобы примириться с этим стадионом и перевернуть историю", — приводит слова Тухеля The Guardian.

Встреча Мексика — Англия пройдет в ночь с 5 на 6 июля и начнется в 03:00 (мск).

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