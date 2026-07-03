Унаи Симон побил рекорд чемпионатов мира по числу минут без пропущенных голов

ВАШИНГТОН, 3 июля. /ТАСС/. Вратарь сборной Испании Унаи Симон побил рекорд итальянца Вальтера Дзенги по количеству минут подряд без пропущенных голов на чемпионатах мира.
Ранее ТАСС сообщал, что в 1/16 финала испанцы со счетом 3:0 обыграли австрийцев.
Симон довел количество минут без пропущенных мячей на чемпионатах мира до 519, Дзенга не вынимал мяч из сетки своих ворот на протяжении 517 минут на турнире 1990 года. Симон сохранял свои ворота «сухими» последние 39 минут встречи группового этапа турнира 2022 года, матча ⅛ финала того турнира с марокканцами, в котором испанская команда уступила в серии пенальти (основное время — 0:0). На текущем чемпионате мира сборная Испании не пропустила ни одного мяча в четырех встречах. В ⅛ финала испанцы 6 июля сыграют с победителем встречи между командами Португалии и Хорватии.
Симону 29 лет, он с 2018 года выступает за «Атлетик» из Бильбао. В составе команды вратарь стал обладателем Кубка Испании (2024) и суперкубка страны (2021). Голкипер является чемпионом Европы (2024) и победителем Лиги наций сезона-2022/23.
Луис Де ла Фуэнте
Ральф Рангник
Микель Ойярсабаль
(Марк Кукурелья)
36′
Педро Порро
(Алекс Баэна)
66′
Микель Ойярсабаль
(Марк Кукурелья)
89′
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
21
Микель Ойярсабаль
22
Пау Кубарси
16
Родри
19
Ламин Ямаль
85′
9
Гави
15
Алекс Баэна
71′
6
Микель Мерино
10
Дани Ольмо
71′
7
Ферран Торрес
14
Эмерик Ляпорт
90′
2
Марк Пубиль
20
Педри
90′
8
Фабиан Руис
1
Александр Шлагер
20
Конрад Лаймер
9
Марсель Забитцер
24
Пауль Ваннер
3
Кевин Дансо
8
Давид Алаба
5
Штефан Пош
83′
85′
22
Александр Прасс
18
Романо Шмид
60′
7
Марко Арнаутович
11
Михаэль Грегорич
60′
14
Саша Калайджич
6
Николас Зайвальд
46′
10
Флориан Гриллич
4
Ксавер Шлагер
46′
17
Карни Чуквуэмека
Главный судья
Гленн Нюберг
(Швеция)
Боковой судья
Махбод Бейги
(Швеция)
Боковой судья
Андреас Седерквист
(Швеция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти