Роналду стал самым возрастным футболистом, сыгравшим в плей-офф ЧМ

Нападающий вышел в стартовом составе во встрече 1/16 финала против команды Хорватии в возрасте 41 года и 147 дней. Прежним рекордсменом был бывший вратарь сборной Англии Питер Шилтон (40 лет и 292 дня). Это достижение он установил на чемпионате мира — 1990, сыграв в матче за третье место.