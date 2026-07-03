Роналду забил первый гол в плей-офф чемпионатов мира

ВАШИНГТОН, 3 июля. /ТАСС/. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду впервые отметился забитым мячом в матче плей-офф на чемпионате мира по футболу. Он поразил ворота команды Хорватии в игре 1/16 финала.
До этого Роналду принял участие в восьми встречах плей-офф на мировых первенствах и завершил их без результативных действий. У португальца получилось отличиться на 68-й минуте матча. Счет после реализованного им пенальти стал 1:1.
Роналду 41 год, он является пятикратным победителем Лиги чемпионов, становился чемпионом Европы, двукратным победителем Лиги наций. Ему принадлежат рекорды по числу голов в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. Футболист с декабря 2022 года выступает за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, по ходу карьеры нападающий также играл за португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», итальянский «Ювентус» и испанский «Реал». Роналду пять раз завоевывал «Золотой мяч».
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля.
Роберто Мартинес
Златко Далич
Криштиану Роналду
68′
Гонсалу Рамуш
(Рафаэл Леау)
90+4′
Иван Перишич
(Йосип Станишич)
53′
1
Диогу Кошта
25
Нуну Мендеш
17
Рафаэл Леау
3
Рубен Диаш
17′
13
Ренату Вейга
15
Жоау Невеш
20
Жоау Канселу
63′
2
Нелсон Семеду
18
Педру Нету
63′
9
Гонсалу Рамуш
8
Бруну Фернандеш
63′
26
Франсишку Консейсау
7
Криштиану Роналду
81′
21
Рубен Невеш
23
Витор Феррейра Витинья
62′
10
Бернарду Силва
1
Доминик Ливакович
2
Йосип Станишич
14
Иван Перишич
90+8′
17
Петар Сучич
6
Йосип Шутало
3
Марин Понграчич
10
Лука Модрич
59′
13
Никола Влашич
90′
4
Йошко Гвардиол
16
Мартин Батурина
68′
15
Марио Пашалич
11
Анте Будимир
46′
20
Игор Матанович
8
Матео Ковачич
90′
9
Андрей Крамарич
Главный судья
Эспен Эскос
(Норвегия)
Боковой судья
Ян Эрик Энган
(Норвегия)
Боковой судья
Исаак Башевкин
(Норвегия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти