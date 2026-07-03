Сборная Португалии с Роналду выбила Хорватию с Модричем с ЧМ-2026

Сборная Португалии обыграла команду Хорватии и вышла в ⅛ финала чемпионата мира 2026 года. Матч в Торонто закончился со счетом 2:1.
В составе победителей голы на счету Криштиану Роналду (68 минута) и Гонсалу Рамуша (90+4 мин.). У проигравших отличился Иван Перишич (53 минута).
Португалец Криштиану Роналду забил гол впервые за девять матчей, проведенных в плей-офф чемпионатов мира.
Обе команды вышли в плей-офф ЧМ-2026 со вторых мест в группах. Сборные встретились 11-й раз в истории. Португалия проиграла Хорватии лишь один матч во всех соревнованиях, одержав восемь побед и сыграв две ничьи.
Этот матч стал последним на чемпионатах мира для полузащитника сборной Хорватии Луки Модрича. 40-летний футболист принял участие в своем пятом и последнем чемпионате мира в карьере. Всего за сборную на мундиале он провел 23 матча, став серебряным и бронзовым призером турнира.
В ⅛ финала португальцы встретятся с Испанией. Матч пройдет 6 июля в 22:00.
Матчи ⅛ финала пройдут
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики.
Роберто Мартинес
Златко Далич
Криштиану Роналду
68′
Гонсалу Рамуш
(Рафаэл Леау)
90+4′
Иван Перишич
(Йосип Станишич)
53′
1
Диогу Кошта
25
Нуну Мендеш
17
Рафаэл Леау
3
Рубен Диаш
17′
13
Ренату Вейга
15
Жоау Невеш
20
Жоау Канселу
63′
2
Нелсон Семеду
18
Педру Нету
63′
9
Гонсалу Рамуш
8
Бруну Фернандеш
63′
26
Франсишку Консейсау
7
Криштиану Роналду
81′
21
Рубен Невеш
23
Витор Феррейра Витинья
62′
10
Бернарду Силва
1
Доминик Ливакович
2
Йосип Станишич
14
Иван Перишич
90+8′
17
Петар Сучич
6
Йосип Шутало
3
Марин Понграчич
10
Лука Модрич
59′
13
Никола Влашич
90′
4
Йошко Гвардиол
16
Мартин Батурина
68′
15
Марио Пашалич
11
Анте Будимир
46′
20
Игор Матанович
8
Матео Ковачич
90′
9
Андрей Крамарич
Главный судья
Эспен Эскос
(Норвегия)
Боковой судья
Ян Эрик Энган
(Норвегия)
Боковой судья
Исаак Башевкин
(Норвегия)
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