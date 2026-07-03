Роналду признан лучшим игроком матча 1/16 финала против хорватов

Встреча в Торонто завершилась со счетом 2:1 в пользу португальцев. 41-летний Роналду на 68-й минуте сравнял счет, реализовав пенальти. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» впервые отметился голом в плей-офф на чемпионате мира.