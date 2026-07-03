Конец великой эпохи: Роналду остается на ЧМ, а Модрич прощается с Хорватией

Обе команды стали вторыми в своих группах. В квартете L хорваты проиграли англичанам, но одолели Гану и Панаму, в то время как в группе К португальцы потеряли очки во встречах с ДР Конго и Колумбией, перекрыв негатив от этих результатов разгромом сборной Узбекистана. Однако впечатления от команд совсем разные. Хорваты взяли максимум от группового этапа, даже англичанам дали бой. Чего не скажем о Португалии и ее стареющем капитане Роналду, которые совсем не оправдывают ожидания. А ведь для пятикратного обладателя «Золотого мяча» это последний мундиаль в карьере.