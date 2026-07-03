Конец великой эпохи: Роналду остается на ЧМ, а Модрич прощается с Хорватией

Сборная Португалии в драматичном матче победила хорватов и вышла в ⅛ финала чемпионата мира по футболу, который принимают США, Канада и Мексика. Лидер триумфаторов Криштиану Роналду забил, но вновь провел посредственную игру, а капитан проигравших Лука Модрич не смог спасти «шашечных» от вылета и теперь уходит на покой — обо всем этом рассказываем в подробном отчете РИА Новости Спорт.
Расклады перед битвой в Торонто
Обе команды стали вторыми в своих группах. В квартете L хорваты проиграли англичанам, но одолели Гану и Панаму, в то время как в группе К португальцы потеряли очки во встречах с ДР Конго и Колумбией, перекрыв негатив от этих результатов разгромом сборной Узбекистана. Однако впечатления от команд совсем разные. Хорваты взяли максимум от группового этапа, даже англичанам дали бой. Чего не скажем о Португалии и ее стареющем капитане Роналду, которые совсем не оправдывают ожидания. А ведь для пятикратного обладателя «Золотого мяча» это последний мундиаль в карьере.
Сборные шесть раз встречались на официальном уровне. И хорваты не смогли ни разу победить — португальцы имеют в активе пять викторий при одной ничьей. Самое громкое противостояние состоялось десять лет назад. В рамках ⅛ финала триумфального для себя чемпионата Европы 2016 года «красно-зеленые» смогли победить, забив единственный гол на 117-й минуте усилиями Рикардо Куарежмы (видео прикрепили ниже).Явный фаворит есть. Успех Португалии оценивался коэффициентом 1,3 при 3,2 на проход «шашечных».
Сонный первый тайм
Главная новость в преддверии стартового свистка: Роналду завершит карьеру в сборной Португалии после чемпионата мира. Источник — сестра футболиста Катя. Однако не только 41-летний Роналду шел ва-банк — для 40-летнего Модрича встреча в Канаде тоже могла поставить точку в выступлениях за «шашечных».
Оба ветерана вывели команды на поле… Чтобы скатать скучнейшие первые 45 минут. Криштиану по классике растворился у чужой штрафной; ни Португалия, ни Хорватия не смогли забить. Да и вообще, европейцы за первой тайм всего раз пробили в створ на двоих. Не такого футбола мы ожидали от мировых звезд.
И пожар во втором!
С 45-й минуты по 60-ю португальцы попали под ледяной душ. Сначала Матео Ковачичу дали пробить из хорошей позиции (выручил Диогу Кошта), но «красно-зеленые» тревожный звоночек проигнорировали. И получили первый гол: Иван Перишич с той же точки, что и Ковачич, смог отправить мяч в сетку. А спустя несколько мгновений влетел и второй… Но, на счастье Криштиану, взятие ворот отменили из-за офсайда.
И вот тут Португалия проснулась. Рафаэль Леау угодил в перекладину, а Роналду вышел один на один с Домиником Леваковичем и переиграл вратаря «шашечных». Но даже отпраздновать гол не успел, потому что судья зафиксировал едва отличимый офсайд. Следом — четыре (!) замены от Роберто Мартинеса. И пенальти в ворота Хорватии! Экс-игрок ЦСКА Никола Влашич не по правилам завалил Ренату Вейгу после подачи углового — к точке подошел Криштиану. И на 68-й минуте сравнял.
Новое достижение «семерки»
Роналду впервые в карьере забил в плей-офф чемпионата мира, до сегодняшнего дня он «молчал» в восьми матчах навылет. А тут и третий гол на ЧМ-2026, и 11-й на шести своих мундиалях в целом.
Помимо этого, Криштиану стал самым возрастным футболистом, сыгравшим в матче плей-офф чемпионата мира.
Опять лихорадит португальцев
То штанга выручает, то вратарь из-под перекладины достает, то судья снова отменяет гол Хорватии из-за офсайда. Петар Сучич уже подхватил мяч, чтобы отпраздновать потенциально победный гол, но его тут же жестко осадил соперник.
Незадолго до конца второго тайма, к которому было добавлено аж десять минут, случилось непостижимое… Тренер сборной Португалии решился заменить Криштиану, которой хоть и реализовал пенальти, но снова был не похож на себя. Его место занял Рубен Невеш.
Но забил победный не он
А Гонсалу Рамуш. На 94-й минуте он перепрыгнул двух защитников и вырвал победу для Португалии. За Модрича отыграться оказалось некому: третий гол Хорватии не засчитали из-за положения «вне игры».
Все может быстро закончиться
Потому что в ⅛ финала сегодняшних триумфаторов ждет главный фаворит ЧМ-2026.
Несколькими часами ранее сборная Испании в Лос-Анджелесе разгромила команду Австрии. Дубль оформил Микель Оярсабаль, еще один мяч забил Педро Порро. Для «фурии рохи» этот успех стал историческим, потому что она выиграла матч плей-офф на мировых первенствах впервые с золотого финала-2010. В 2014-м испанцы сенсационно не вышли из группы, а потом дважды вылетали в ⅛ финала, не справившись с россиянами и марокканцами.
И вряд ли действующие чемпионы Европы намерены на этом останавливаться. Поэтому 6 июля они сделают все, чтобы встреча с ними стала последней в международной карьере Криштиану Роналду.
* * *
Символично, что выход Португалии в ⅛ финала пришелся на годовщину большой трагедии: 3 июля 2025-го футболист сборной Португалии Диогу Жота вместе с младшим братом погиб в автокатастрофе. «Красно-зеленые» это помнят.
Роберто Мартинес
Златко Далич
Криштиану Роналду
68′
Гонсалу Рамуш
(Рафаэл Леау)
90+4′
Иван Перишич
(Йосип Станишич)
53′
1
Диогу Кошта
25
Нуну Мендеш
17
Рафаэл Леау
3
Рубен Диаш
17′
13
Ренату Вейга
15
Жоау Невеш
20
Жоау Канселу
63′
2
Нелсон Семеду
18
Педру Нету
63′
9
Гонсалу Рамуш
8
Бруну Фернандеш
63′
26
Франсишку Консейсау
7
Криштиану Роналду
81′
21
Рубен Невеш
23
Витор Феррейра Витинья
62′
10
Бернарду Силва
1
Доминик Ливакович
2
Йосип Станишич
14
Иван Перишич
90+8′
17
Петар Сучич
6
Йосип Шутало
3
Марин Понграчич
10
Лука Модрич
59′
13
Никола Влашич
90′
4
Йошко Гвардиол
16
Мартин Батурина
68′
15
Марио Пашалич
11
Анте Будимир
46′
20
Игор Матанович
8
Матео Ковачич
90′
9
Андрей Крамарич
Главный судья
Эспен Эскос
(Норвегия)
Боковой судья
Ян Эрик Энган
(Норвегия)
Боковой судья
Исаак Башевкин
(Норвегия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- Капитан команды
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