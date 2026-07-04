ФИФА лишила Месси важного рекорда на чемпионатах мира

Международная федерация футбола (ФИФА) лишила капитана сборной Аргентины Лионеля Месси голевой передачи в матче 1/16 финала с Кабо-Верде. Встреча завершилась победой Аргентины в дополнительное время со счетом 3:2.
Победный мяч был забит на 111-й минуте после навеса в штрафную площадь. Поначалу автором гола числился аргентинский защитник Кристиана Ромеро, ассистентом — Месси. Благодаря этому Месси превзошел рекорд по голевым передачам в истории чемпионатов мира, который принадлежит аргентинцу Диего Марадоне (8).
Но позднее ФИФА пересмотрела решение и засчитала автогол защитнику Кабо-Верде Динея Боржешу, в результате чего Месси лишился рекордной передачи.
В этом матче Месси обновил два рекорда. Он забил 20-й гол на чемпионатах мира. До 2026 года рекорд по голам принадлежал Мирославу Клозе (16). Также Месси продлил рекордную голевую серию на ЧМ до 8 игр. Она длится с первого раунда плей-офф 2026 года.
Помимо этого, Месси повторил личный рекорд результативности на одном чемпионате мира — 7 голов.
Лионель Скалони
Педру Лейтау Бриту
Лионель Месси
(Лисандро Мартинес)
29′
Лисандро Мартинес
(Алексис Макаллистер)
92′
Диней Боржес
111′
Дерой Дуарте
(Райан Мендеш да Граса)
59′
Сидни Лопеш Кабрал
(Янник Семеду)
103′
23
Эмилиано Мартинес
13
Кристиан Ромеро
6
Лисандро Мартинес
20
Алексис Макаллистер
24
Энцо Фернандес
10
Лионель Месси
26
Науэль Молина
104′
4
Гонсало Монтиэль
115′
25
Факундо Медина
85′
3
Николас Тальяфико
7
Родриго де Пауль
84′
5
Леандро Паредес
16
Тьяго Альмада
63′
9
Хулиан Альварес
22
Лаутаро Мартинес
63′
15
Николас Гонсалес
1
Возинья
22
Стивен Морейра
13
Сидни Лопеш Кабрал
4
Роберту Лопеш
3
Диней Боржес
20
Райан Мендеш да Граса
80′
26
Элио Варела
7
Жоване Кабрал
80′
17
Вилли Семеду
21
Нуну Да Кошта
67′
10
Жамиру Монтейру
6
Кевин Ленини
68′
100′
16
Янник Семеду
15
Ларос Дуарте
67′
19
Дайлон Ливраменто
14
Дерой Дуарте
100′
9
Жилсон Тавареш Беншимол
Главный судья
Дрю Фишер
(Канада)
Боковой судья
Мишель Барвежен
(Канада)
Боковой судья
Лайс Арфа
(Канада)
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- Капитан команды
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- Автогол
- Гол с пенальти
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- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти