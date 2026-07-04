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Вратарь сборной Кабо-Верде превзошел Роналду по успешным обводкам на ЧМ

Возинье удалось успешно обвести Лаутаро Мартинеса в матче 1/16 финала, а у Криштиану Роналду пока нет ни одной обводки на ЧМ-2026.

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Источник: Getty Images

Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья отметился удивительной статистикой на чемпионата мира 2026 года по футболу. 40-летний голкипер превзошел лидера сборной Португалии Криштиану Роналду по успешным обводкам, сообщает Sofascore.

Сборная Кабо-Верде в ночь на 4 июня проиграла в 1/16 финала ЧМ-2026 команде Аргентины со счетом 2:3 в дополнительное время.

Возинье в один из моментов в этой игре удалось успешно обвести Лаутаро Мартинеса. На счету Роналду на ЧМ-2026 в четырех матчах не было ни одной успешной обводки. Правда Португалия еще продолжает выступать на турнире.

Возинья последние два сезона играл за «Шавеш» из второго дивизиона чемпионата Португалии. Сейчас он свободный агент.