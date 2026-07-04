Как «Мафия» сплотила сборную Канады перед домашним чемпионатом мира

Игроки отмечают, что на чемпионате мира-2022 года им как раз не хватило подобного тимбилдинга. С момента назначения Джесси Марша на пост главного тренера сборной в 2024 году игры в «Мафию» стали обычным делом. Теперь после прибытия игроков в тренировочный лагерь — а это происходит на каждых сборах с июня 2024 года — начинаются разговоры о том, когда состоится игра в «Мафию».