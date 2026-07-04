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Как «Мафия» сплотила сборную Канады перед домашним чемпионатом мира

Карточная игра, придуманная студентом МГУ в СССР, помогла сборной Канады впервые в истории выйти в плей-офф чемпионата мира. Как «Мафия» сыграла важную роль в успехе команды — в материале «РБК Спорт».

Все новости футбола в МАКС
Источник: Getty Images

В футболе выстроить игру в сборной зачастую сложнее, чем в клубе. Все-таки в сборной игроки собираются редко и на короткий отрезок, за который порой невозможно даже наладить взаимоотношения между футболистами, не говоря уже о самой игре.

Поэтому тимбилдинг в сборных — не редкость. Например, игроки сборной России перед домашним ЧМ-2018 играли в «Что? Где? Когда?». В том же году англичане отправились в тренировочный центр Королевской морской пехоты, где футболисты проходили полосу препятствий в грязи.

Аргентинцы уже традиционно на больших турнирах вместе готовят гигантское асадо — блюдо из жареного мяса. А канадцы несколько лет играют в карточную игру «Мафия», придуманную в СССР студентом психологического факультета МГУ Дмитрием Давыдовым.

Команду с этой игрой познакомили футболисты сборной Лиам Милла и Кайл Хиберт летом 2024 года.

«Мафия» — карточная игра, основанная на социальной дедукции.

Правила игры:

Участники случайным образом делятся на две команды. Мафия «убивает» часть мирных жителей, когда они «спят» — сидят с закрытыми глазами. После этого «выжившие» пытаются угадать кто является мафией, и голосуют за устранение подозреваемых.

Тогда, в перерывах между матчами Кубка Америки 2024, футболисты собирались в конференц-залах, чтобы поиграть. После турнира «Мафия» стала неотъемлемой частью каждого сбора — в нее играют даже во время перелета.

«Нас было не так много, как сейчас. Тогда нас было максимум восемь человек», — рассказал The Athletic лидер сборной Джонатан Дэвид. — По мере того, как проходили тренировочные сборы, нас становилось больше".

Количество участников тоже выросло — спустя несколько месяцев уже половина сборной активно играла в «Мафию», а сейчас уже нет ни одного игрока, кто бы ни разу не принял участие в ней.

Игроки отмечают, что на чемпионате мира-2022 года им как раз не хватило подобного тимбилдинга. С момента назначения Джесси Марша на пост главного тренера сборной в 2024 году игры в «Мафию» стали обычным делом. Теперь после прибытия игроков в тренировочный лагерь — а это происходит на каждых сборах с июня 2024 года — начинаются разговоры о том, когда состоится игра в «Мафию».

В команде даже создали отдельный чат, посвященный мафии, «Ты играешь в “Мафию”, отключаешь телефон, просто живешь настоящим моментом и наслаждаешься пребыванием в лагере, — отметил канадаский футболист Джонатан Осорио.

«Мы играем после ужина и в те вечера, когда у нас нет игры на следующий день. Смотришь на телефон, а уже почти полночь, — сказал Ричи Лариэа. — И мы всё еще играем».

«Мафия» заметно сплотила команду перед стартом домашнего чемпионата мира. Это в интервью подтвердил и защитник сборной Канады Джоуэл Уотерман, который нередко является ведущим в «Мафии». «Мы любим играть в “Мафию, она это сближает нас. Тут все завязано на лжи, обмане и доверии”, — подчеркнул он.

Игра рушит барьеры между футболистами, помогая проявить себя, наладить связи и стать ближе. «Каждый игрок национальной сборной, — сказал выступавший за сборную Канады нападающий Тео Бэр, — сыграл хотя бы один матч».

Благодаря роли ведущего, Миллар стал одним из лидеров в сборной. Теперь он один из первых игроков, кто идет общаться со СМИ, даже после поражений — так, например, было и после неудачи в матче группового этапа чемпионата мира со Швейцарией (1:2).

Также «Мафия» стала хорошим шансом для молодых игроков влиться в команду и познакомиться с другими. Игроки признают, что благодаря мафии удалось избежать деления игроков на закрытые группы.

На чемпионате мира Канада не только впервые в истории вышла в плей-офф, но и одержала победу в первом раунде. 4 июля в ⅛ финала канадцы сыграют против сборной Марокко. Еще полгода назад о выходе в четвертьфинал в Канаде никто и не мечтал, а теперь это реальность.