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Аршавин считает, что присутствие Роналду вредит сборной Португалии на ЧМ

41-летний португалец забил три мяча в четырех матчах турнира.

Все новости футбола в МАКС
Источник: Reuters

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Присутствие пятикратного обладателя «Золотого мяча» Криштиану Роналду в составе сборной Португалии вредит команде на чемпионате мира по футболу. Такое мнение на Дне московского спорта высказал бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года Андрей Аршавин.

В четырех матчах турнира 41-летний Роналду забил три мяча.

«Сейчас я считаю, что это больше во вред идет. Как бы ни относились, как бы ни сохранял себя, он уже не тот, не дает того, что дал бы другой игрок на этой позиции. Роналду потерял в скорости, то есть уже не может играть на его позиции. На мой взгляд, это мешает Португалии, я думаю, что не пройдут Испанию», — сказал Аршавин.

Матч ⅛ финала чемпионата мира между сборными Португалии и Испании состоится 6 июля.