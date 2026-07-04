Аршавин считает, что присутствие Роналду вредит сборной Португалии на ЧМ

«Сейчас я считаю, что это больше во вред идет. Как бы ни относились, как бы ни сохранял себя, он уже не тот, не дает того, что дал бы другой игрок на этой позиции. Роналду потерял в скорости, то есть уже не может играть на его позиции. На мой взгляд, это мешает Португалии, я думаю, что не пройдут Испанию», — сказал Аршавин.