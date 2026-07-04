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Аршавин считает, что в финале ЧМ-2026 французы обыграют англичан

Ранее сборные Англии и Франции вышли в ⅛ финала чемпионата мира по футболу.

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Источник: AP 2024

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. В финал текущего чемпионата мира по футболу выйдут команды Франции и Англии, победу одержит французская сборная. Такое мнение на Дне московского спорта высказал бронзовый призер чемпионата Европы по футболу 2008 года Андрей Аршавин.

«Ставлю, что в финале сыграют сборные Франции и Англии. Победит команда Франции», — сказал Аршавин.

Сборная Франции в ⅛ финала в ночь на 5 июля по московскому времени сыграет с командой Парагвая, англичане в ночь на 6 июля встретятся с мексиканцами.

Финальный матч состоится в США 19 июля.