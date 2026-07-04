Павлюченко считает, что у Парагвая нет шансов в матче ⅛ финала ЧМ-2026 против Франции

«Франция — команда, которая должна играть в финале. Понятно, что Парагвай будет упираться, но не более того. У Парагвая нет никаких шансов. Мбаппе на ходу, Олисе в шикарной форме. Не скажу, что легко, но Франция сто процентов пройдет дальше», — сказал Павлюченко «СЭ».