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Футбол. ЧМ-2026
1-й тайм
Канада
0
:
Марокко
0
Все коэффициенты
П1
3.72
X
2.80
П2
2.54
Футбол. ЧМ-2026
05.07
Парагвай
:
Франция
Все коэффициенты
П1
18.00
X
8.50
П2
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05.07
Бразилия
:
Норвегия
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П1
1.82
X
3.78
П2
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Австралия
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:
Египет
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П1
X
П2
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Аргентина
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:
Кабо-Верде
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П1
X
П2
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Колумбия
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:
Гана
0
П1
X
П2

Канада — Марокко: прогноз Константина Генича на матч ЧМ-2026

4 июля на ЧМ-2026 стартуют матчи ⅛ финала. В первой встрече этапа хозяин турнира сборная Канады сыграет с Марокко.

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Источник: РИА "Новости"

Игра пройдет в Хьюстоне на «NRG Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут телеканал «Матч ТВ», а также онлайн-платформы «Okko Спорт» и «Кинопоиск». Главным арбитром назначен англичанин Майкл Оливер.

Букмекеры отдали предпочтение Марокко. На победу африканской сборной в основное время можно поставить за 1.80, вероятность данного исхода — примерно 54%. Ничья котируется за 3.50 (28%), успех Канады — за 5.30 (18%).

Проход марокканцев в четвертьфинал оценен коэффициентом 3.10, марокканцев — 1.38.

Прогноз и ставка Константина Генича на матч ЧМ-2026 Канада — Марокко

"⅛ финала чемпионата мира стартует матчем в США, где будет играть хозяйка турнира, но играть не на своем поле. Речь о сборной Канады, которая встретится с Марокко. И уже по матчу с ЮАР было видно, что Канада не так хороша, не так подвижна. Этот матч пройдет в Хьюстоне на замечательном стадионе с закрытой крышей. Но канадцам все равно будет очень тяжело подхватить темп, который предлагает сборная Марокко. Здесь все-таки марокканцы и поопытнее, и поискушеннее в таких вещах и на таких стадиях. Гораздо убедительнее и целостнее выглядит африканская команда, чем сборная Джесси Марша.

Канада уже хорошего результата добилась и вышла в ⅛ финала. Вряд ли канадцы рассчитывали пройти дальше. Мне кажется, им просто не хватит ни эмоций, ни сил противостоять такой мощной сборной Марокко«, — цитирует Генича “Рейтинг Букмекеров”.

Рекомендуемая ставка: победа Марокко в основное время за 1.80.

Футбол. ЧМ-2026
1-й тайм
Канада
0
:
Марокко
0
Все коэффициенты
П1
3.72
X
2.80
П2
2.54