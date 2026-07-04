Канада — Марокко: прогноз Константина Генича на матч ЧМ-2026

Игра пройдет в Хьюстоне на «NRG Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут телеканал «Матч ТВ», а также онлайн-платформы «Okko Спорт» и «Кинопоиск». Главным арбитром назначен англичанин Майкл Оливер.
Букмекеры отдали предпочтение Марокко. На победу африканской сборной в основное время можно поставить за 1.80, вероятность данного исхода — примерно 54%. Ничья котируется за 3.50 (28%), успех Канады — за 5.30 (18%).
Проход марокканцев в четвертьфинал оценен коэффициентом 3.10, марокканцев — 1.38.
Прогноз и ставка Константина Генича на матч ЧМ-2026 Канада — Марокко
"⅛ финала чемпионата мира стартует матчем в США, где будет играть хозяйка турнира, но играть не на своем поле. Речь о сборной Канады, которая встретится с Марокко. И уже по матчу с ЮАР было видно, что Канада не так хороша, не так подвижна. Этот матч пройдет в Хьюстоне на замечательном стадионе с закрытой крышей. Но канадцам все равно будет очень тяжело подхватить темп, который предлагает сборная Марокко. Здесь все-таки марокканцы и поопытнее, и поискушеннее в таких вещах и на таких стадиях. Гораздо убедительнее и целостнее выглядит африканская команда, чем сборная Джесси Марша.
Канада уже хорошего результата добилась и вышла в ⅛ финала. Вряд ли канадцы рассчитывали пройти дальше. Мне кажется, им просто не хватит ни эмоций, ни сил противостоять такой мощной сборной Марокко«, — цитирует Генича “Рейтинг Букмекеров”.
Рекомендуемая ставка: победа Марокко в основное время за 1.80.