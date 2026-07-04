Канада — Марокко: прогноз Константина Генича на матч ЧМ-2026

"⅛ финала чемпионата мира стартует матчем в США, где будет играть хозяйка турнира, но играть не на своем поле. Речь о сборной Канады, которая встретится с Марокко. И уже по матчу с ЮАР было видно, что Канада не так хороша, не так подвижна. Этот матч пройдет в Хьюстоне на замечательном стадионе с закрытой крышей. Но канадцам все равно будет очень тяжело подхватить темп, который предлагает сборная Марокко. Здесь все-таки марокканцы и поопытнее, и поискушеннее в таких вещах и на таких стадиях. Гораздо убедительнее и целостнее выглядит африканская команда, чем сборная Джесси Марша.