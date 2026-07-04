Пять слабостей сборной Франции. Это самая мощная команда ЧМ, но и у нее есть проблемы

После очень натужной победы сборной Аргентины над Кабо-Верде в 1/16 ЧМ пошли разговоры о том, что, по сути, на турнире осталась одна сборная, которая ни в одном матче не заставила усомниться в собственном классе, — Франция.
В каждой игре команда Дидье Дешама играла строго от себя, много атаковала и забивала. Ну, а как по-другому, когда у тебя в нападении Мбаппе, Дембеле и Олисе, в обороне скалы Салиба и Упамекано, а на лавке приходится держать бриллианты вроде Шерки? Франция победила во всех матчах на ЧМ, оформив три разгрома, забив 13 голов и пропустив всего два. Очень впечатляет — но есть несколько проблем, которые могут ярко проявиться на поздней стадии плей-офф и помешать французам добраться до титула. О них и поговорим.
Франция любит бежать, но не всегда — думать
Больше всего неприятностей соперники французов получают, когда напарываются на их быстрые атаки. Достаточно нескольких секунд, чтобы отбор на своей половине поля превратился в голевой момент. Пока соперник только перестраивается, мяч уже оказывается у Мбаппе, Дембеле или Олисе, и те на индивидуальном классе решают эпизоды. Такие мастера наказывают за лишние доли секунды свободы. Именно поэтому французы выглядят настолько устрашающе против команд, которые готовы владеть мячом или прессинговать высоко.
Но стоит убрать пространство — и картина меняется. Самый показательный пример мы увидели в первом туре против Сенегала. Итоговый счет 3:1 создает ощущение полного контроля, однако весь первый тайм французы бились в средний блок африканской сборной, стараясь найти хоть какую-то брешь. Сенегальцы не парковали классический «автобус», а периодически агрессивно выходили на крайних защитников Франции, но вся структура обороны строилась вокруг одной идеи: не дать Мбаппе получать мяч лицом к воротам и заставить французов чаще делать поперечные передачи и реже — вертикальные.
И какое-то время план работал почти идеально — в первые сорок пять минут Франция выглядела удивительно статичной. Центральные полузащитники редко рисковали делать передачи между линиями. Мяч путешествовал от защитника к защитнику, затем уходил на фланг, возвращался обратно, снова уходил на другой край. В общем, атакующие игроки все чаще получали передачи уже в окружении нескольких соперников.
Это не означает, что Франция не умеет вскрывать низкий блок, все она может. Но против команд, которые будут сознательно отдавать владение и только обороняться, у нее могут возникнуть трудности с созданием большого количества опасных моментов. То есть как раз с прагматичными соперниками вроде Парагвая, которые максимально далеки от романтического взгляда на игру.
Зависимость от формы лидеров
Франция производит впечатление великолепно организованной машины, но если разобрать большинство ее лучших атак покадрово, окажется, что очень многое тут завязано не на системе, а на исполнительском мастерстве. Особенно Мбаппе и Дембеле, которые легко решают эпизоды один в один. Но Тьерри Анри не просто так называл лучшим игроком французов на ЧМ Олисе — именно он органично вплетался в систему и помогал партнерам, а не просто тащил на голом классе.
И вот вопрос — а что произойдет, если соперник вдруг сумеет выключить Майкла? Или он будет недоступен? Чем дальше по турнирной сетке, тем реже соперники позволяют звездам получать привычную свободу. Именно поэтому плей-офф редко выигрывает команда с самой яркой атакой. Чаще — та, которая способна побеждать даже тогда, когда ее звезды проводят индивидуально слабый матч, ведь работает система. Пока Мбаппе, Олисе и Дембеле в потрясающей форме, но хватит ли их пыла на весь турнир?
Проблемы с креативом в центре поля
Олисе как может заменяет завершившего международную карьеру Гризманна, и в отдельных компонентах получается здорово. Но Антуан влиял почти на все стороны игры французов — участвовал в прессинге, забивал сам, а главное — в случае трудностей с продвижением мяча становился элитным глубинным плеймейкером, который может разрезать оборону соперника одной передачей из центра поля.
Сегодня у Франции такого футболиста нет, и это прямо отражается на креативе. Потому-то и возникают проблемы против низких блоков — ни Тчуамени, ни Коне, ни Рабьо не являются гениальными диспетчерами, их сильные качества в объеме и надежности перед линией обороны. А команде как раз не хватает более качественной подпитки из глубины. Частично эту проблему решают центральные защитники с потрясающим первым пасом, но на разнообразии атак недостаток креативных качеств у центрхавов сказывается прямым образом.
Франции не хватает именно игрока типажа Гризманна — человека-оркестра, который прочитает игру и будет готов исправить то, что плохо работает.
Прикрытие Мбаппе
Любая команда, обладающая футболистом уровня Килиана Мбаппе, рано или поздно начинает строиться вокруг него, настолько велико исполнительское мастерство. Но зачастую суперзвезда постепенно перестает вписываться в систему, и системе приходится подстраиваться.
Болельщики «Реала» прекрасно понимают, о чем речь — Мбаппе почти не участвует в прессинге, чтобы сохранить силы на рывки и качество в концовках встреч, потому остальным приходится прикрывать ему спину. И это логично — если лучший спринтер турнира сохранит силы на несколько дополнительных ускорений в концовке, вероятность победы Франции только возрастет.
Но у любой привилегии есть цена. Когда один игрок освобождается от части оборонительной работы, кто-то должен выполнить ее вместо него. Именно поэтому в матчах против команд, умеющих долго контролировать мяч, французская структура временами начинает перегреваться. Левый фланг требует дополнительной страховки, центральные полузащитники чаще покидают свои позиции, а расстояние между линиями увеличивается.
Пока соперник уступает в классе, эта проблема почти незаметна, но на поздних стадиях чемпионатов мира подобные детали становятся ключевыми. Пока Франция здорово прикрывает Мбаппе — отлично работают Дембеле с Олисе, но если вы смотрели матчи «Трехцветных» на этом чемпионате мира, то сами видели, как защита на короткие промежутки становится уязвимой и «зевает» открывания соперников. Это — как раз следствие того, что защитники и центральные хавбеки постоянно должны адаптироваться к расположению не только чужих игроков, но и своих звезд, которые любят оказываться в неожиданных зонах.
Так что посмотрим, как Франция будет смотреться на уровне реально топовых сборных, а не Сенегала, Ирака, Швеции и резерва Норвегии.
Разнообразие скамейки
Перед стартом чемпионата мира французскую заявку называли самой глубокой на турнире. И небезосновательно — почти на каждую позицию у Дешама есть два футболиста высокого уровня, почти каждый выходящий на замену регулярно играет в топ-клубе. По стоимости состава Франция вообще не имеет конкурентов.
Но глубина — понятие обманчивое. Качество скамейки измеряется не количеством известных фамилий, а числом функций, за счет которых тренер может влиять на рисунок игры по ходу встречи. И вот тут все неоднозначно — у Франции шикарный стартовый состав, но кто из игроков скамейки может привнести что-то по-настоящему уникальное на поле? Шерки нужны определенные условия, Заир-Эмери и Канте больше про физику, Тюрам и Матета подойдут для навала, не более.
Парадокс сборной Франции в том, что почти все ее проблемы рождаются не из недостатка качества, а из особенностей самой конструкции. До сих пор большинство соперников играли с Францией именно так, как ей удобно: оставляли много пространства или пытались отвечать атакой на атаку. Сейчас все козыри «Трехцветных» хорошо изучены, тот же Парагвай знает, за счет чего может повысить процент вероятности прохода в следующий раунд. Определенные подсказки уже появились.
Марк Бессонов