Пять слабостей сборной Франции. Это самая мощная команда ЧМ, но и у нее есть проблемы

В каждой игре команда Дидье Дешама играла строго от себя, много атаковала и забивала. Ну, а как по-другому, когда у тебя в нападении Мбаппе, Дембеле и Олисе, в обороне скалы Салиба и Упамекано, а на лавке приходится держать бриллианты вроде Шерки? Франция победила во всех матчах на ЧМ, оформив три разгрома, забив 13 голов и пропустив всего два. Очень впечатляет — но есть несколько проблем, которые могут ярко проявиться на поздней стадии плей-офф и помешать французам добраться до титула. О них и поговорим.