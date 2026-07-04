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Дрейк поставил против Канады в ⅛ финала ЧМ из-за своего «проклятия»

Канадский рэпер известен своим «проклятием»: команды и спортсмены, на которых он ставит, часто после этого проигрывают. Поэтому Дрейк на то, что сборная Марокко выбьет Канаду с чемпионата мира по футболу.

Все новости футбола в МАКС
Источник: Getty Images

Обладатель пяти премий Grammy канадский рэпер Дрейк поставил один доллар на то, что сборная Марокко по футболу выбьет команду Канады в ⅛ финала чемпионата мира 2026 года.

Дрейк выложил в соцсети Х скриншот со своей ставкой с коэффициентом 1,41. «Выиграл в прошлый раз… теперь попробую стратегию обратного проклятия», — написал рэпер.

Канадский музыкант, регулярно делающий крупные ставки на спортивные соревнования, известен своим «проклятием»: спортсмены и команды, которых он поддерживает или на которых делает ставки, часто после этого проигрывают.

При этом в 1/16 финала он поставил на победу Канады над ЮАР и эта ставка принесла ему $1 млн.

Матч сборных Канады и Марокко пройдет 4 июля, начало — 20:00 мск. Марокканцы являются фаворитами в этой игре.

Футбол. ЧМ-2026
1-й тайм
Канада
0
:
Марокко
0
Все коэффициенты
П1
3.96
X
2.79
П2
2.54