Дрейк поставил против Канады в ⅛ финала ЧМ из-за своего «проклятия»

Обладатель пяти премий Grammy канадский рэпер Дрейк поставил один доллар на то, что сборная Марокко по футболу выбьет команду Канады в ⅛ финала чемпионата мира 2026 года.
Дрейк выложил в соцсети Х скриншот со своей ставкой с коэффициентом 1,41. «Выиграл в прошлый раз… теперь попробую стратегию обратного проклятия», — написал рэпер.
Канадский музыкант, регулярно делающий крупные ставки на спортивные соревнования, известен своим «проклятием»: спортсмены и команды, которых он поддерживает или на которых делает ставки, часто после этого проигрывают.
При этом в 1/16 финала он поставил на победу Канады над ЮАР и эта ставка принесла ему $1 млн.
Матч сборных Канады и Марокко пройдет 4 июля, начало — 20:00 мск. Марокканцы являются фаворитами в этой игре.