Канчельскис назвал пятерых претендентов на победу в ЧМ-2026: «Не сказал бы, что Франция — главный фаворит»

«Я бы не сказал, что Франция — главный фаворит. Есть же еще Аргентина, Бразилия, Испания, Англия. Я бы так не выделял французов. Все будет зависеть от индивидуального мастерства футболистов и везения, фарт должен присутствовать. Но французов так выделить в числе единоличных фаворитов не могу, их как минимум пять для меня. Но ⅛ финала даст конкретику в вопросе фаворитов», — приводит слова Канчельскиса «Советский спорт».