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Канчельскис назвал пятерых претендентов на победу в ЧМ-2026: «Не сказал бы, что Франция — главный фаворит»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис назвал пять сборных, входящих, по его мнению, в число главных претендентов на победу в чемпионате мира-2026.

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Источник: Reuters

«Я бы не сказал, что Франция — главный фаворит. Есть же еще Аргентина, Бразилия, Испания, Англия. Я бы так не выделял французов. Все будет зависеть от индивидуального мастерства футболистов и везения, фарт должен присутствовать. Но французов так выделить в числе единоличных фаворитов не могу, их как минимум пять для меня. Но ⅛ финала даст конкретику в вопросе фаворитов», — приводит слова Канчельскиса «Советский спорт».

В ⅛ финала сыграют: Канада — Марокко, Парагвай — Франция, Бразилия — Норвегия, Мексика — Англия, Португалия — Испания, США — Бельгия, Аргентина — Египет, Швейцария — Колумбия.