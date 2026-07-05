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Сборную Англии освистали по прибытии в Мехико на матч ⅛ финала ЧМ-2026

Англичане пытались скрыть место проживания, но все равно по приезде в отель их освистали сотни местных болельщиков. У отеля дежурят полиция и Национальная гвардия.

Все новости футбола в МАКС
Источник: Reuters

Сборную Англии по футболу встретили свистом и криками «Мексика!» по приезде в отель в Мехико, где команде предстоит матч ⅛ финала чемпионата мира 2026 против хозяев, сообщает Би-би-си.

Матч между Англией и Мексикой пройдет на стадионе «Ацтека» в ночь на 6 июля по московскому времени (начало — 3:00).

В сборной Англии опасались повторения инцидента, который случился с командой Эквадора перед матчем с Мексикой в 1/16 финала, когда местные болельщики ночью мешали футболистам спать, используя громкоговорители, рупоры и мотоциклы возле отеля. Эквадор даже жаловался в ФИФА, а сборная Мексики в итоге победила 2:0.

Поэтому в сборной Англии пытались скрыть место проживания из опасений, что адрес отеля попадет в публичный доступ. Однако местные болельщики все равно узнали, где остановилась команда, и устроили шумную встречу.

У гостиницы собрались сотни болельщиков, вход охраняют представители Национальной гвардии Мексики, а рядом с оцеплением дежурит полиция для подавления беспорядков.

Ранее сообщалось, что игрокам и персоналу сборной Англии, которые не взяли с собой собственные средства для улучшения сна, будет предложено натуральное снотворное или аппараты с белым шумом, чтобы их сон не пострадал.

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