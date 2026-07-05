Сборную Англии освистали по прибытии в Мехико на матч ⅛ финала ЧМ-2026

Сборную Англии по футболу встретили свистом и криками «Мексика!» по приезде в отель в Мехико, где команде предстоит матч ⅛ финала чемпионата мира 2026 против хозяев, сообщает Би-би-си.
Матч между Англией и Мексикой пройдет на стадионе «Ацтека» в ночь на 6 июля по московскому времени (начало — 3:00).
В сборной Англии опасались повторения инцидента, который случился с командой Эквадора перед матчем с Мексикой в 1/16 финала, когда местные болельщики ночью мешали футболистам спать, используя громкоговорители, рупоры и мотоциклы возле отеля. Эквадор даже жаловался в ФИФА, а сборная Мексики в итоге победила 2:0.
Поэтому в сборной Англии пытались скрыть место проживания из опасений, что адрес отеля попадет в публичный доступ. Однако местные болельщики все равно узнали, где остановилась команда, и устроили шумную встречу.
У гостиницы собрались сотни болельщиков, вход охраняют представители Национальной гвардии Мексики, а рядом с оцеплением дежурит полиция для подавления беспорядков.
Ранее сообщалось, что игрокам и персоналу сборной Англии, которые не взяли с собой собственные средства для улучшения сна, будет предложено натуральное снотворное или аппараты с белым шумом, чтобы их сон не пострадал.