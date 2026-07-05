«Надо замолчать!» Дзюба ответил Аршавину на критику в адрес Роналду

— Аршавин в принципе закончил в 32−33 года, уехал в «Кайрат». А Роналду в 41 год играет на чемпионате мира, забивает мячи. Кому‑либо говорить, что он пассажир… Лионель Месси не так много бегает, но на него правильно играет вся команда. А Роналду забивает, как Александр Овечкин, таких людей больше не будет.