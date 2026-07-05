«Надо замолчать!» Дзюба ответил Аршавину на критику в адрес Роналду

Ранее Аршавин неоднократно говорил, что 41-летний Роналду является помехой для сборной Португалии на чемпионате мира — 2026 в США, Канаде и Мексике.
— Аршавин сказал, что Роналду уже не тянет и играет против сборной Португалии.
— Аршавин в принципе закончил в 32−33 года, уехал в «Кайрат». А Роналду в 41 год играет на чемпионате мира, забивает мячи. Кому‑либо говорить, что он пассажир… Лионель Месси не так много бегает, но на него правильно играет вся команда. А Роналду забивает, как Александр Овечкин, таких людей больше не будет.
Надо замолчать и наслаждаться его временем. Криштиану за один сезон забил больше, чем рассказчики за карьеру, он продолжает играть и бить рекорды, — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».
В ⅛ финала ЧМ-2026 Португалия сыграет против Испании в понедельник, 6 июля. Начало матча — в 22:00 мск.