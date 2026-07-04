Сборная Марокко победила Канаду и стала первым четвертьфиналистом ЧМ-2026

В первом тайме было показано шесть желтых карточек. Предупреждения получили канадцы Ричи Ларьи и Джонатан Дэвид, а также марокканцы Редуан Халал, Ашраф Хакими, Аззедин Унаи и Билал Эль-Ханнус. Как пишет Opta желтых карточек оказалось больше, чем ударов (пять), это первый подобный тайм на ЧМ.