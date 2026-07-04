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Сборная Марокко победила Канаду и стала первым четвертьфиналистом ЧМ-2026

Встреча ⅛ финала в Хьюстоне завершилась со счетом 3:0. Марокканцы вышли в ¼ финала на втором чемпионате мира подряд, в 2022-м они сенсационно дошли до полуфинала.

Все новости футбола в МАКС
Источник: Reuters

Футболисты сборной Марокко обыграли команду Канады в ⅛ финала чемпионата мира 2026 года. Матч в Хьюстоне закончился со счетом 3:0.

Дубль оформил Аззедин Унаи (50-я и 82-я минуты), также отличился Суфьян Рахими (90+8).

На 22-й минуте встречи лучший бомбардир сборной Марокко на турнире Исмаэль Сайбари (три гола) был заменен из-за повреждения.

В первом тайме было показано шесть желтых карточек. Предупреждения получили канадцы Ричи Ларьи и Джонатан Дэвид, а также марокканцы Редуан Халал, Ашраф Хакими, Аззедин Унаи и Билал Эль-Ханнус. Как пишет Opta желтых карточек оказалось больше, чем ударов (пять), это первый подобный тайм на ЧМ.

Матч стал первым в истории очным противостоянием двух команд в плей-офф мировых первенств — на групповом этапе ЧМ-2022 сборная Марокко победила Канаду со счетом 2:1.

Сборная Марокко вышла в плей-офф со второго места в группе С, набрав семь очков. В 1/16 финала марокканцы переиграли Нидерланды в серии пенальти (1:1, 3:2 пен.). Канада заняла второе место в группе В (четыре очка) и в 1/16 финала обыграла ЮАР (1:0).

Марокко участвует в своем седьмом чемпионат мира. В ¼ финала марокканцы вышли второй раз подряд: на ЧМ-2022 команда сенсационно пробилась в полуфинал, став первой африканской сборной, добившейся такого успеха.

Также марокканцы продлили свою беспроигрышную серию до 21 матча — на этом отрезке команда одержала 14 побед при семи ничьих.

Для Канады этот ЧМ стал третьим в истории. До этого канадские футболисты участвовали в чемпионатах мира 2022 и 1986 годов. Оба раза канадцы вылетали после группового этапа, не одержав ни одной победы.

Марокко в четвертьфинале встретится с победителем пары Парагвай — Франция, этот матч состоится 5 июля (начало — 00:00 мск).

Матчи ¼ финала запланированы на 9—11 июля, полуфиналы — на 14—15 июля. Матч за третье место состоится 18 июля в Майами, а финальная встреча пройдет 19 июля в Нью-Йорке.

Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики.

Канада
0:3
Первый тайм: 0:0
Марокко
Футбол, Чемпионат мира, 1/8 финала
4.07.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
NRG Stadium, 68777 зрителей
Главные тренеры
Джесси Марш
Мохамед Уаби
Голы
Марокко
Аззедин Унаи
(Ашраф Хакими)
50′
Аззедин Унаи
(Браим Диас)
82′
Суфьян Рахими
(Браим Диас)
90+8′
Составы команд
Канада
16
Максим Крепо
2
Алистэйр Джонстон
15
Мойзе Бомбито
4
Люк Де Фужероль
49′
7
Стивен Эуштакиу
10
Джонатан Дэвид
43′
22
Ричи Ларея
40′
78′
14
Джейкоб Шаффелберг
17
Тейджон Бьюкенен
87′
21
Джонатан Осорио
20
Али Ахмед
78′
24
Промис Дэвид
23
Нико Сигур
87′
26
Джейден Нельсон
12
Тани Олувасейи
63′
9
Кайл Ларин
67′
Марокко
1
Яссин Буну
2
Ашраф Хакими
40′
3
Нуссаир Мазрауи
10
Браим Диас
25
Редуан Халхал
20′
24
Нейл Эль-Айнауи
23
Биляль Эль-Ханнус
45+6′
63′
4
Софьян Амрабат
8
Аззедин Унаи
45′
87′
5
Марван Саадан
11
Исмаэль Сайбари
22′
9
Суфьян Рахими
14
Исса Диоп
87′
15
Самир Эль Мурабет
6
Айюб Буадди
63′
7
Шемсдин Тальби
Статистика
Канада
Марокко
Желтые карточки
4
4
Удары (всего)
10
5
Удары в створ
3
4
Угловые
11
1
Фолы
24
14
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
Боковой судья
Стюарт Берт
(Англия)
Боковой судья
Джеймс Мейнворинг
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти