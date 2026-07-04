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Канада первой из хозяев ЧМ-2026 покинула турнир

Сборная Канады завершила выступление на домашнем чемпионате мира 2026 года. В матче ⅛ финала канадцы уступили Марокко со счетом 0:3 и выбыли из борьбы за трофей.

Все новости футбола в МАКС
Источник: Рейтинг Букмекеров

«Кленовые» не сумели справиться с марокканской командой, пропустив три безответных мяча. Таким образом, Канада стала первой из трех стран-хозяек мирового первенства, завершившей свое выступление на турнире.

Два других организатора чемпионата мира — США и Мексика — свои матчи ⅛ финала еще не провели. Американская сборная встретится с Бельгией, а мексиканцы поспорят за выход в четвертьфинал с Англией.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике. Финальный матч турнира состоится 19 июля на стадионе в Ист-Ратерфорде.

Канада
0:3
Первый тайм: 0:0
Марокко
Футбол, Чемпионат мира, 1/8 финала
4.07.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
NRG Stadium
Главные тренеры
Джесси Марш
Мохамед Уаби
Составы команд
Канада
16
Максим Крепо
2
Алистэйр Джонстон
22
Ричи Ларея
17
Тейджон Бьюкенен
20
Али Ахмед
4
Люк Де Фужероль
15
Мойзе Бомбито
23
Нико Сигур
7
Стивен Эуштакиу
10
Джонатан Дэвид
12
Тани Олувасейи
Марокко
1
Яссин Буну
2
Ашраф Хакими
3
Нуссаир Мазрауи
10
Браим Диас
23
Биляль Эль-Ханнус
8
Аззедин Унаи
11
Исмаэль Сайбари
14
Исса Диоп
25
Редуан Халхал
6
Айюб Буадди
24
Нейл Эль-Айнауи
Судейская бригада
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
Боковой судья
Стюарт Берт
(Англия)
Боковой судья
Джеймс Мейнворинг
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти