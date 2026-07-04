Канада первой из хозяев ЧМ-2026 покинула турнир

«Кленовые» не сумели справиться с марокканской командой, пропустив три безответных мяча. Таким образом, Канада стала первой из трех стран-хозяек мирового первенства, завершившей свое выступление на турнире.
Два других организатора чемпионата мира — США и Мексика — свои матчи ⅛ финала еще не провели. Американская сборная встретится с Бельгией, а мексиканцы поспорят за выход в четвертьфинал с Англией.
Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике. Финальный матч турнира состоится 19 июля на стадионе в Ист-Ратерфорде.
Футбол, Чемпионат мира, 1/8 финала
4.07.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
NRG Stadium
Главные тренеры
Джесси Марш
Мохамед Уаби
Составы команд
Канада
16
Максим Крепо
2
Алистэйр Джонстон
22
Ричи Ларея
17
Тейджон Бьюкенен
20
Али Ахмед
4
Люк Де Фужероль
15
Мойзе Бомбито
23
Нико Сигур
7
Стивен Эуштакиу
10
Джонатан Дэвид
12
Тани Олувасейи
Марокко
1
Яссин Буну
2
Ашраф Хакими
3
Нуссаир Мазрауи
10
Браим Диас
23
Биляль Эль-Ханнус
8
Аззедин Унаи
11
Исмаэль Сайбари
14
Исса Диоп
25
Редуан Халхал
6
Айюб Буадди
24
Нейл Эль-Айнауи
Судейская бригада
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
Боковой судья
Стюарт Берт
(Англия)
Боковой судья
Джеймс Мейнворинг
(Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти