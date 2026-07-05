Марокко — в четвертьфинале, несмотря на худший матч на ЧМ. Канада разгромлена на классе

К тому же нынешняя Канада — совсем не та сборная, которую «Атласские львы» обыграли на предыдущем мировом первенстве в Катаре (2:1). Да и терять хозяевам было нечего, и с первых минут они рванули в атаку. Давление получалось таким, что африканцам было некогда поднять голову. Приходилось пахать в обороне и отбиваться на стандартах, даже не помышляя о качественных переходах на чужую половину поля. Бешеный канадский прессинг разрушал все замыслы африканцев, и если бы не Буну, на первую паузу на водопой фаворит ушел бы, уступая в счете. Обратило на себя внимание, что в самой острой ситуации Олувасейи легко разобрался с Хальхалем, который на групповой стадии играл только в ничего не решавшей встрече с Гаити. Мохамеду Уахби пришлось выпускать резервиста с первых минут из-за повреждения Риада.