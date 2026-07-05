Марокко — в четвертьфинале, несмотря на худший матч на ЧМ. Канада разгромлена на классе

Минус Сайбари
Все три страны-хозяйки успешно преодолели первый барьер в плей-офф, но в Канаду верилось меньше, чем в Мексику и США. Во-первых, из-за соперника. Уж слишком сильное впечатление произвели марокканцы. Во-вторых, команда Джесси Марша в групповом турнире один раз пересеклась с организованным соперником более высокого уровня и смотрелась на фоне Швейцарии весьма скромно. Самоотдача была бешеной, однако качество проседало. С другой стороны, на тот момент Канада решила свои вопросы, а когда доходит до матчей на вылет, порой вырастают крылья. За примерами далеко ходить не надо, так как еще не остыли эмоции от игры Кабо-Верде против Аргентины. А между участниками первой субботней встречи такой разницы в классе не было.
К тому же нынешняя Канада — совсем не та сборная, которую «Атласские львы» обыграли на предыдущем мировом первенстве в Катаре (2:1). Да и терять хозяевам было нечего, и с первых минут они рванули в атаку. Давление получалось таким, что африканцам было некогда поднять голову. Приходилось пахать в обороне и отбиваться на стандартах, даже не помышляя о качественных переходах на чужую половину поля. Бешеный канадский прессинг разрушал все замыслы африканцев, и если бы не Буну, на первую паузу на водопой фаворит ушел бы, уступая в счете. Обратило на себя внимание, что в самой острой ситуации Олувасейи легко разобрался с Хальхалем, который на групповой стадии играл только в ничего не решавшей встрече с Гаити. Мохамеду Уахби пришлось выпускать резервиста с первых минут из-за повреждения Риада.
Еще более болезненной стала потеря Сайбари. Раскрывшийся в роли центрального нападающего профильный полузащитник забивал во всех матчах в группе и реализовал решающий пенальти в серии с голландцами. Его роль в нынешней сборной определяющая, и такого исполнителя пришлось вынужденно менять уже в середине первого тайма. Между тем Марш в очередной раз качественно перестроил среднюю линию. После тяжелой травмы Коне там отлично проявил себя Натан Салиба, а теперь его довольно качественно заменял Сигур. Дальний удар экстренно вступившего в игру Рахими — единственное, чем отметились марокканцы у чужих ворот. Про такие атаки говорят — для статистики. Или для того, чтобы напомнить: у Канады есть вратарь.
Тайм Унахи
Марокко в первом тайме был бледной тенью себя. Только по-настоящему классная команда обычно славится тем, что способна менять ход именно таких матчей. Когда не получается ничего, но ты выжимаешь все даже из минимальной возможности или даже намека на нее. В данном случае это был штрафной, заработанный на фланге Рахими. Все ждали от Хакими подачи, а он покатил мяч низом к линии штрафной, откуда набежавший из глубины Унахи идеально попал в нижний угол. Интересно, что и на турнире в Катаре капитан марокканцев отметился голевой передачей в игре с Канадой. А Унахи стал шестым игроком «львов», забившим в рамках одного ЧМ (национальный рекорд).
Такое развитие событий дало «львам» возможность играть по счету, чему они были обучены еще при Валиде Реграги. Тот случай, когда требовался опыт старой гвардии. Не только стабильно выходящего в старте Мазрауи (он проводил 50-й матч за сборную), но и превратившегося сейчас в резервиста Амрабата. «Львы», как могли, сушили игру, а впереди — как получится в надежде на быстрые ноги Браима Диаса и вышедшего на замену Тальби. Однако даже самые опытные едва не придумали проблемы на ровном месте. После авантюрных действий Унахи перед линией штрафной Амрабату пришлось фолить на Эуштакиу. Марокканцев спасло то, что по-настоящему крутых исполнителей стандартов у Канады нет. Направивший мяч над перекладиной Джонатан Дэвид к ним точно не относится. А выстрел Бьюкинена с дальней дистанции не стал проблемой для Буну.
В итоге «львы» перетерпели немного сумбурный и не отличавшийся выдумкой натиск соперника и поймали его на контратаке. Браиму не хватило сил, чтобы убежать от защитника, однако у него колоссальный запас мастерства, которое позволило лихо убрать мяч мимо соперника и вторым касанием вывести на удар героя вечера Унахи. А еще один голевой пас полузащитника «Реала» на Рахими был даже перебором, если смотреть только на табло. Слишком жестко для Канады. А марокканцы, выдав, мягко говоря, не лучшую игру, вышли на уровень, который позволяет говорить о победе на классе. Но хватит ли его и — даже в большей степени — сил в четвертьфинале?
Андрей Кузичев