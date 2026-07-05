Кордоба выбыл из строя на четыре недели из-за травмы

Футболист получил разрыв приводящей мышцы бедра, который вывел его из строя на 4 недели.
Напомним, что Кордоба из-за повреждения был заменен на 8-й минуте матча 1/16 финала ЧМ-2026 против Ганы (1:0).
Нападающий сборной Колумбии и «Краснодара» Джон Кордоба пропустит остаток чемпионата мира. Об этом сообщил журналист AS Colombia Пайп Сьерра в соцсети X.
Футболист получил разрыв приводящей мышцы бедра, который вывел его из строя на 4 недели.
Напомним, что Кордоба из-за повреждения был заменен на 8-й минуте матча 1/16 финала ЧМ-2026 против Ганы (1:0).