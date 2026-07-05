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Кордоба выбыл из строя на четыре недели из-за травмы

Нападающий сборной Колумбии и «Краснодара» Джон Кордоба пропустит остаток чемпионата мира. Об этом сообщил журналист AS Colombia Пайп Сьерра в соцсети X.

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Источник: AP 2024

Футболист получил разрыв приводящей мышцы бедра, который вывел его из строя на 4 недели.

Напомним, что Кордоба из-за повреждения был заменен на 8-й минуте матча 1/16 финала ЧМ-2026 против Ганы (1:0).

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