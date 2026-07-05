Франция обыграла Парагвай и в четвертый раз подряд вышла в ¼ финала ЧМ

Для Франции этот выход в четвертьфинал стал десятым в истории и четвертым подряд. Сборная в 17-й раз выступает в финальной части чемпионата мира. Французы дважды становились чемпионами мира — в 1998 и 2018 годах, а еще дважды вице-чемпионами — в 2006 и 2022 годах.