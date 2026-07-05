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Франция обыграла Парагвай и в четвертый раз подряд вышла в ¼ финала ЧМ

Франция обыграла Парагвай в ⅛ финала со счетом 1:0. Для Франции этот выход в четвертьфинал стал десятым в истории и четвертым подряд.

Все новости футбола в МАКС
Источник: AP 2024

Сборная Франции обыграла команду Парагвая в ⅛ финала чемпионата мира 2026 года. Матч в Филадельфии (США) закончился со счетом 1:0.

В составе победителей гол на счету у Килиана Мбаппе (70-я минута).

Франция не проигрывает уже в шести очных встречах (четыре победы, две ничьи), включая победу со счетом 7:3 на ЧМ-1958 года и выигрыш со счетом 1:0 в ⅛ финала в 1998 году на пути к чемпионству.

Сборная Франции в 1/16 финала уверена обыграла Швецию со счетом 3:0. Парагвай же в 1/16 финала сенсационно выбил четырехкратных чемпионов мира Германию в серии пенальти (4:3), сыграв вничью 1:1 в основное время.

Для Франции этот выход в четвертьфинал стал десятым в истории и четвертым подряд. Сборная в 17-й раз выступает в финальной части чемпионата мира. Французы дважды становились чемпионами мира — в 1998 и 2018 годах, а еще дважды вице-чемпионами — в 2006 и 2022 годах.

С 2014 года Франция ни разу не проигрывала в матчах ⅛ финала ЧМ. Кроме того, последний раз французы не проходили дальше этой стадии на турнирах, где они участвовали в плей-офф, в 1934 году.

К тому же, французы продлили свою беспроигрышную серию (не считая серии пенальти) южноамериканским соперникам на чемпионатах мира, которая длится с 1978 года. После поражения от Аргентины на групповом этапе ЧМ-1978 французы не проигрывают уже в 12 таких матчах.

ЧМ-2026 стал для Парагвая девятым. Для сборной это четвертый вылет на стадии ⅛ финала в истории (после 1986, 1998 и 2002 годов). Лучшим результатом команды остается четвертьфинал чемпионата мира-2010 в ЮАР, где парагвайцы уступили будущим чемпионам — испанцам.

За сборную Парагвая выступает защитник московского «Динамо» Хуан Касерес. На текущем турнире он установил два рекорда чемпионата мира 2026 года. В матче второго тура группового этапа против Турции (1:0) Касерес сделал девять отборов. Кроме того, на его счету 17 выигранных из 24 единоборств.

В ¼ финала сборная Франции 7 июля сыграет против Марокко. Их матч состоится 9 июля в 23:00 по мск.

Матчи ¼ финала запланированы на 9—11 июля, полуфиналы — на 14—15 июля. Матч за третье место состоится 18 июля в Майами, а финальная встреча пройдет 19 июля в Нью-Йорке.

Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики.

Парагвай
0:1
Первый тайм: 0:0
Франция
Футбол, Чемпионат мира, 1/8 финала
5.07.2026, 00:05 (МСК UTC+3)
Lincoln Financial Field, 68324 зрителя
Главные тренеры
Густаво Альфаро
Дидье Дешам
Голы
Франция
Килиан Мбаппе
70′
Составы команд
Парагвай
12
Орландо Хиль
4
Хуан Хосе Касерес
6
Хуниор Алонсо
23
Матиас Галарса
2
Густаво Веласкес
8
Диего Гомес
14
Андрес Кубас
15
Густаво Гомес
71′
11
Маурисиу
10
Мигель Альмирон
71′
21
Габриэль Авалос
19
Хулио Энсисо
61′
24
Густаво Кабальеро
3
Омар Альдерете
58′
13
Хосе Канале
Франция
16
Майк Меньян
5
Жюль Кунде
3
Люка Динь
11
Майкл Олисе
90+7′
10
Килиан Мбаппе
4
Дайот Упамекано
17
Вильям Салиба
6
Ману Коне
81′
14
Адриен Рабьо
7
Усман Дембеле
84′
24
Райан Шерки
12
Брэдли Барколя
19′
61′
20
Дезире Дуэ
Статистика
Парагвай
Франция
Желтые карточки
0
3
Удары (всего)
5
15
Удары в створ
1
5
Угловые
2
12
Фолы
13
11
Судейская бригада
Главный судья
Ильгиз Танташев
(Узбекистан)
Боковой судья
Тимур Гайнуллин
(Узбекистан)
Боковой судья
Андрей Цапенко
(Узбекистан)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти