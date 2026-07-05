Как же Франция намучилась с Парагваем! Это был ее самый сложный матч на ЧМ

Франция повела — и по-другому такую игру было не раскрыть. Парагвай впервые вышел из обороны — и теперь летел в подкаты уже не на своей половине, а даже в финальной трети. Силы-то остались! Показательно, что Франция почти не стремилась увеличить преимущество — лучшее, что могло для нее случиться по такому матчу, это его окончание. Пусть и с одним голом. Тем более что Парагвай в концовке был очень агрессивен и свои несколько подходов все же создал.