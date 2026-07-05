Как же Франция намучилась с Парагваем! Это был ее самый сложный матч на ЧМ

Глядя на стартовый состав сборной Франции, каждый раз интересно, что ощущают защитники, когда осознают, что им предстоит сдерживать Мбаппе, Олисе, Дембеле и Барколя. А параллельно контролировать фланги, по которым прорываются Кунде и Динь — и все это при поддержке Коне с Рабьо, пылесосящих центр поля. Какие у них мысли проскакивают — кроме тех, что ближайшие полтора часа станут, возможно, самыми долгими и изнурительными в их карьере.
Вообще-то эти эмоции должны были испытать в сборной Германии — но там заранее решили проблему и не попали под каток Дидье Дешама. А наблюдали за ним дома с дивана. Судя по качеству игры (да и по итоговому результату), в ⅛ финала немцам было бы невыносимо тяжело.
В сборной Франции тоже вряд ли могли представить, что для попадания в четвертьфинал будет достаточно пройти в двух раундах плей-офф Швецию и Парагвай. И уж точно не догадывались, насколько это сложная задача.
Главный тренер южноамериканцев Густаво Альфаро снова использовал единственную рабочую тактику — «автобус» с 10-ю игроками за линией мяча. Против Германии она сработала с запасом: к перерыву удалось не просто не пропустить, а реализовать одну из немногих контратак.
Теперь все было по-другому: любой переход центральной линии Парагвая приравнивался к празднику. При этом на своей половине все оставалось под контролем. Да, без мяча. Да, с грязными приемами: ударами исподтишка, мелкими фолами и провокациями, которые не замечал арбитр. Вспомните хотя бы отмашку Галарсы на Мбаппе!
Разряжали обстановку только Мбаппе и Касерес, которые рубились на всех стандартах, толкались, хватали друг друга за майки — но всегда улыбались.
В остальном Парагвай использовал любые способы, чтобы ломать ритм игры, нарушать динамику и выводить соперника на эмоции. И это получалось: за 45 минут Франция не создала ни одного убойного момента, зато потратила уйму сил, взламывая сверхплотную оборону и периодически выясняя отношения — и с парагвайцами, и с судьей. Такого сопротивления на этом ЧМ ей еще не оказывали.
С каждой минутой взламывать «автобус» было сложнее не только физически (в Филадельфии стояла 40-градусная жара), но и ментально: все помнят, как Аргентина намучилась с Кабо-Верде — и чудом обошлась без серии пенальти. С Парагваем даже в овертайм было залезать сверхопасно.
А здесь банде Альфаро еще и очень повезло с судейством: Ильгиз Танташев пропустил железные фолы на Дуэ и за пределами штрафной (хотя находился в двух метрах), и внутри. Есть ощущение, что это его последний матч на турнире.
Францию спас только ВАР — на повторе Танташев все же разглядел, как колено Дуэ засунули в парагвайскую мясорубку и даже слегка прокрутили. В течение следующих двух-трех минут мы увидели новые провокации и толчки в грудь, «выкорченную» шипами 11-метровую отметку и разговоры с Дембеле. Который спокойно стоял с мячом, отвлек на себя все внимание — а пробил в итоге Мбаппе: он не участвовал в стычке, стабилизировал пульс и спокойно забил свой 19-й мяч на чемпионатах мира (и седьмой этим летом).
Франция повела — и по-другому такую игру было не раскрыть. Парагвай впервые вышел из обороны — и теперь летел в подкаты уже не на своей половине, а даже в финальной трети. Силы-то остались! Показательно, что Франция почти не стремилась увеличить преимущество — лучшее, что могло для нее случиться по такому матчу, это его окончание. Пусть и с одним голом. Тем более что Парагвай в концовке был очень агрессивен и свои несколько подходов все же создал.
Мы ожидали разгром уже в первом тайме — но увидели самый сложный матч команды Дешама на этом чемпионате мира. Нет сомнений, что с Германией исход оказался бы таким же, но добиться его было бы намного легче.
Парагвай отправляется домой, но вымотал Францию по полной. И заодно предупредил: с Марокко в четвертьфинале будет еще сложнее.
Нужно сразу включаться на максимум. И быть готовыми ко всему.
Леонид Волотко