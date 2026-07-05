«Это не просто позор, а даже хуже». Что говорят о грубой игре Парагвая против Франции на ЧМ-2026

Глядя на статистику, трудно обнаружить какие-то аномалии в выступлении парагвайцев. За 90 минут они сфолили всего 13 раз (против 10 у Франции) и не получили ни одной желтой карточки. К слову, «Гуарани» завершили встречу ЧМ без «горчичников» впервые с 1998 года. Выглядит так, будто подопечные Густаво Альфаро провели один из самых чистых и аккуратных матчей в XXI веке.