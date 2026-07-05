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«Это не просто позор, а даже хуже». Что говорят о грубой игре Парагвая против Франции на ЧМ-2026

Многие неприятно удивлены.

Все новости футбола в МАКС
Источник: Getty Images

Матч между Парагваем и Францией (0:1) в рамках ⅛ финала ЧМ-2026 стал невероятно жарким не только из-за погоды в Филадельфии, но еще и из-за грубой игры южноамериканцев. На фоне жестких нарушений правил многих удивила работа арбитра из Узбекистана Ильгиза Танташева, который не наказывал провинившихся.

«Рефери слабо управлял матчем»

Глядя на статистику, трудно обнаружить какие-то аномалии в выступлении парагвайцев. За 90 минут они сфолили всего 13 раз (против 10 у Франции) и не получили ни одной желтой карточки. К слову, «Гуарани» завершили встречу ЧМ без «горчичников» впервые с 1998 года. Выглядит так, будто подопечные Густаво Альфаро провели один из самых чистых и аккуратных матчей в XXI веке.

Однако это совсем не так. Просто южноамериканскую команду раз за разом прощал главный арбитр Ильгиз Танташев. Например, он никак не отреагировал на грубость со стороны Матиаса Галарсы: на 38-й минуте он умышленно ударил рукой пробегавшего рядом Килиана Мбаппе. Мяч в этот момент находился в другой точке поля. Эксперты сходятся в едином мнении: очевидное удаление.

Были и другие мини-эпизоды с откровенной грубостью. Так, Густаво Веласкес за несколько минут до эпизода с Мбаппе свалился на Майка Меньяна и специально задел голкипера по голове.

Парагвайцы, почувствовав безнаказанность, стали буквально гоняться за своими соперниками, пытаясь нанести им травму. Вот лишь несколько грязных эпизодов:

  • В начале второго тайма тот же Веласкес влетел в голову Майклу Олисе и отделался устным предупреждением.
  • На 73-й минуте Андрес Кубас ударил прямой ногой Адриена Рабьо — судья дал свисток и отправил команды на водопой.
  • Хуан Касерес, лежа на газоне, отмахнулся и попал прямыми шипами в голень Мбаппе — ноль реакции от арбитра.
  • Габриэль Авалос явно ударил локтем в живот Дайота Упамекано — без санкций.

Отдельно стоит отметить и эпизод с пенальти. Диего Гомес сделал подножку Дезире Дуэ, сбив того в штрафной. Танташев находился рядом, однако не отреагировал на эпизод. 11-метровый он назначил только после подсказки ВАР.

«В целом рефери из Узбекистана слабо управлял матчем, не применяя дисциплинарные санкции, в результате чего футболисты играли грязно, но не несли никакой ответственности», — отрецензировал работу Танташева судейский эксперт «СЭ» Александр Бобров.

Портал Archivo VAR поставил Ильгизу 1 балл из 10 за эту встречу.

«Сложно выделить хоть что-то хорошее в его работе. В стычках он выглядел как маленький ребенок — без авторитета и способности контролировать накал», — гласит комментарий портала.

«В грязный футбол играть тоже умеем»

Однако в большинстве люди концентрируются именно на игре Парагвая, а не на судейских решениях. Сильнее всех взбесился Мбаппе, которого «Гуарани» нещадно били все 90 минут.

«Если нужно опустить руки в дерьмо, мы опустим. Они, видимо, думали, что мы выйдем играть в смокингах и будем только красиво разыгрывать мяч. Но в грязный футбол играть тоже умеем. Это мы и показали», — заявил он во флеш-интервью после матча.

Явную «охоту» за Килианом увидели и на скамейке сборной Франции. Дидье Дешам даже назначил «телохранителей» форварду.

«В конце я попросил двух наших самых крупных парней быть вместе с ним. Парагвайцы собирались сбить Мбаппе с ног», — цитирует BBC наставника.

Удивились такой игре Парагвая и экс-футболисты.

«Если бы я играл, то получил бы четыре или пять красных. Сборная Франции проявила хладнокровие», — сказал в эфире FOX Sports лучший бомбардир в истории сборной Швеции Златан Ибрагимович.

Бывший полузащитник «Штутгарта» Томас Хитцльшпергер заявил, что выступление «Гуарани» может понравиться только зрителям из этой страны.

«Если вы из Парагвая, то вам, вероятно, нравится эта команда — они как воины. Если вы француз или нейтральный зритель, то больше не будете их уважать. Это не просто позор, а даже хуже», — цитирует его BBC.

Самую удивительную оценку матчу дал тренер Парагвая Густаво Альфаро.

«Мы сражались как львы. Франция не смогла найти ответ. Для победы им понадобились индивидуальное мастерство и пенальти, назначенный ВАР», — заявил он на пресс-конференции.

Парагвай
0:1
Первый тайм: 0:0
Франция
Футбол, Чемпионат мира, 1/8 финала
5.07.2026, 00:05 (МСК UTC+3)
Lincoln Financial Field, 68324 зрителя
Главные тренеры
Густаво Альфаро
Дидье Дешам
Голы
Франция
Килиан Мбаппе
70′
Составы команд
Парагвай
12
Орландо Хиль
4
Хуан Хосе Касерес
6
Хуниор Алонсо
23
Матиас Галарса
2
Густаво Веласкес
8
Диего Гомес
14
Андрес Кубас
15
Густаво Гомес
71′
11
Маурисиу
10
Мигель Альмирон
71′
21
Габриэль Авалос
19
Хулио Энсисо
61′
24
Густаво Кабальеро
3
Омар Альдерете
58′
13
Хосе Канале
Франция
16
Майк Меньян
5
Жюль Кунде
3
Люка Динь
11
Майкл Олисе
90+7′
10
Килиан Мбаппе
4
Дайот Упамекано
17
Вильям Салиба
6
Ману Коне
81′
14
Адриен Рабьо
7
Усман Дембеле
84′
24
Райан Шерки
12
Брэдли Барколя
19′
61′
20
Дезире Дуэ
Статистика
Парагвай
Франция
Желтые карточки
0
3
Удары (всего)
5
15
Удары в створ
1
5
Угловые
2
12
Фолы
13
11
Судейская бригада
Главный судья
Ильгиз Танташев
(Узбекистан)
Боковой судья
Тимур Гайнуллин
(Узбекистан)
Боковой судья
Андрей Цапенко
(Узбекистан)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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