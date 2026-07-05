Глушаков о формате ЧМ-2026: «Так себе, непонятно. Есть проходные и неинтересные игры»

«Приятно удивили сборные Колумбии, Марокко и то, как играет Лионель Месси. Со знаком минус удивили сборные Германии и Нидерландов. Что касается формата, то так себе, непонятно. С одной стороны не нравится, потому что есть проходные и неинтересные игры. С другой стороны, каждый день может что-то интересное произойти», — приводит слова Глушакова ТАСС.