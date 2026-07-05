Ибрагимович — о матче Франция — Парагвай: «Я бы получил четыре красных карточки»

«Это был новый тип вызова для Франции. Их цель заключалась в том, чтобы не реагировать на провокации, сохранять спокойствие и не поддаваться на разные фокусы парагвайцев.



Тяжело ли играть в футбол в таких условиях? Конечно, я бы получил четыре красных карточки в этом матче. Возможно, я бы послал кого-нибудь в… Я предпочитаю настоящий футбол, мне не нравится видеть такие провокации на поле. Но это часть игры. Французы только улыбались в ответ — это лучшая реакция. Улыбаешься, забиваешь голы, побеждаешь и идешь праздновать с фанатами», — сказал Ибрагимович в эфире Fox Sports.