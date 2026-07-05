Ибрагимович — о матче Франция — Парагвай: «Я бы получил четыре красных карточки»

В СМИ после встречи обвинили парагвайцев в грязной игре, хотя главный арбитр не показал им ни одной желтой карточки.
«Это был новый тип вызова для Франции. Их цель заключалась в том, чтобы не реагировать на провокации, сохранять спокойствие и не поддаваться на разные фокусы парагвайцев.
Тяжело ли играть в футбол в таких условиях? Конечно, я бы получил четыре красных карточки в этом матче. Возможно, я бы послал кого-нибудь в… Я предпочитаю настоящий футбол, мне не нравится видеть такие провокации на поле. Но это часть игры. Французы только улыбались в ответ — это лучшая реакция. Улыбаешься, забиваешь голы, побеждаешь и идешь праздновать с фанатами», — сказал Ибрагимович в эфире Fox Sports.
Густаво Альфаро
Дидье Дешам
Килиан Мбаппе
70′
12
Орландо Хиль
4
Хуан Хосе Касерес
6
Хуниор Алонсо
23
Матиас Галарса
2
Густаво Веласкес
8
Диего Гомес
14
Андрес Кубас
15
Густаво Гомес
71′
11
Маурисиу
10
Мигель Альмирон
71′
21
Габриэль Авалос
19
Хулио Энсисо
61′
24
Густаво Кабальеро
3
Омар Альдерете
58′
13
Хосе Канале
16
Майк Меньян
5
Жюль Кунде
3
Люка Динь
11
Майкл Олисе
90+7′
10
Килиан Мбаппе
4
Дайот Упамекано
17
Вильям Салиба
6
Ману Коне
81′
14
Адриен Рабьо
7
Усман Дембеле
84′
24
Райан Шерки
12
Брэдли Барколя
19′
61′
20
Дезире Дуэ
Главный судья
Ильгиз Танташев
(Узбекистан)
Боковой судья
Тимур Гайнуллин
(Узбекистан)
Боковой судья
Андрей Цапенко
(Узбекистан)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти