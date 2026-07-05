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Организаторы подтвердили, что Месси может претендовать на «Золотой мяч»

Ранее аргентинец возглавил рейтинг фаворитов на получение «Золотого мяча» по версии портала The Athletic.

Все новости футбола в МАКС
Источник: Reuters

ПАРИЖ, 5 июля. /ТАСС/. Нападающий американского футбольного клуба «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси может претендовать на «Золотой мяч» в 2026 году. Об этом сообщила пресс-служба награды.

Аргентинец возглавил рейтинг фаворитов на получение «Золотого мяча» по версии портала The Athletic после завершения группового этапа чемпионата мира — 2026, в ходе которого Месси лидировал в списке самых результативных игроков с 6 голами и обновил бомбардирский рекорд турнира.

«Да, вполне возможно выиграть “Золотой мяч”, не играя за европейский клуб. Просто в свете истории это кажется более сложной задачей, но растущая сила некоторых лиг за пределами Европы меняет ситуацию. Когда речь идет о “Золотом мяче”, нет ничего невозможного. Технически его может получить любой игрок, независимо от лиги, в которой он играет», — говорится в сообщении.

Организаторы напомнили, что в 2019 году обладателем «Золотого мяча» стала американка Меган Рапино, выступавшая за местный «Сиэтл». В том же году она привела сборную к победе на чемпионате мира, став лучшим игроком и бомбардиром турнира.

«Золотой мяч» считается главной индивидуальной наградой в футболе. Приз вручается с 1956 года. До 1994-го его мог получить только игрок из Европы, выступающий за европейский клуб. В 1995 году на награду позволили претендовать футболистам любой национальности, которые выступают в Европе. Тогда «Золотой мяч» завоевал нападающий сборной Либерии Джордж Веа. С 2007 года претендовать на «Золотой мяч» имеют право футболисты из любого клуба мира.

Месси 39 лет, ему принадлежит рекорд по количеству завоеванных «Золотых мячей» (8). В последний раз аргентинец побеждал в голосовании в 2023 году, будучи игроком «Интер Майами», однако большую часть сезона он провел во французском «Пари Сен-Жермен». В сезоне-2022/23 он впервые стал чемпионом мира и был признан лучшим игроком мирового первенства — 2022.