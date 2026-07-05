Организаторы подтвердили, что Месси может претендовать на «Золотой мяч»

«Да, вполне возможно выиграть “Золотой мяч”, не играя за европейский клуб. Просто в свете истории это кажется более сложной задачей, но растущая сила некоторых лиг за пределами Европы меняет ситуацию. Когда речь идет о “Золотом мяче”, нет ничего невозможного. Технически его может получить любой игрок, независимо от лиги, в которой он играет», — говорится в сообщении.