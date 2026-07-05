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Дуглас Сантос с первых минут сыграет в матче ЧМ против норвежцев

Бразильский футболист «Зенита» Дуглас Сантос сыграет в матче ЧМ против норвежцев.

Все новости футбола в МАКС
Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос выйдет в стартовом составе сборной Бразилии на матч ⅛ финала чемпионата мира против команды Норвегии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Встреча пройдет в воскресенье в Нью-Йорке и начнется в 23:00 по московскому времени.

Лучший бомбардир в истории сборной Бразилии Неймар в пятом матче подряд не попал в стартовый состав.

Полностью стартовый состав пятикратных чемпионов мира выглядит следующим образом: Алиссон (вратарь), Габриэль Магальяйнс, Маркиньос (капитан), Данило, Дуглас Сантос, Каземиро, Бруно Гимарайнс, Винисиус Жуниор, Матеус Кунья, Габриэл Мартинелли, Райан.

У норвежцев с первых минут сыграют Эрьян Нюланн (вратарь), Кристофер Айер, Давид Меллер Вольфе, Турбьерн Хеггем, Патрик Берг, Сандер Берге, Мартин Эдегор (капитан), Александер Серлот, Эрлинг Холанд, Антонио Нуса, Юлиан Рюэрсон.

Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.

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