ФИФА прогнулась под США после звонка Трампа. Скандал на ЧМ-2026

«В динамике этот эпизод не выглядел чем-то серьезным, и арбитр не увидел в этом моменте нарушения. Однако на повторе видно, что VAR обязан был вмешаться. Балогану просто не повезло — это был случайный контакт. Он смотрел исключительно на мяч, но если обратить внимание на положение его ноги, видно, что она опускается шипами прямо на ахиллово сухожилие боснийского игрока, затем перекатывается на голеностоп и выворачивает ему лодыжку. Если единоборство ставит под угрозу здоровье соперника и совершается с чрезмерной силой, оно должно наказываться красной карточкой. Если же сравнить этот эпизод с фолом со стороны Месси, то у Лео не было шансов сыграть в мяч. Он шипами провел по задней части икры алжирского защитника. На мой взгляд, тот эпизод был гораздо грубее, чем у Балогана», — высказался бывший арбитр Английской премьер-лиги Марк Хэлси.