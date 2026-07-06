ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Лучший бомбардир в истории сборной Бразилии по футболу Неймар объявил о завершении выступления за национальную команду. Его комментарий приводит портал Globo.
Ранее ТАСС сообщал, что Неймар впервые забил за сборную Бразилии с 2023 года, реализовав пенальти в матче ⅛ финала чемпионата мира — 2026 против норвежцев (1:2).
«Я пытался, но теперь все кончено», — сказал Неймар.
Неймару 34 года. В январе 2025 года он перешел в бразильский «Сантос», до этого выступал за «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. Перед переходом в «Аль-Хиляль» Неймар играл за французский ПСЖ. За его трансфер парижский клуб в 2017 году заплатил испанской «Барселоне» рекордные для мирового футбола €222 млн. Вместе с ПСЖ футболист стал пятикратным чемпионом Франции, четырехкратным обладателем суперкубка страны, трижды победил в Кубке Франции, дважды — в Кубке лиги.
По ходу карьеры Неймар также выступал за «Барселону». Футболист дважды выиграл чемпионат Испании, три раза — кубок страны, по разу — Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Первым клубом Неймара был «Сантос», в его составе футболист выиграл Кубок Бразилии и Кубок Либертадорес.
Неймар является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии. Он забил за команду 80 голов в 130 матчах. В составе сборной Бразилии игрок выиграл Олимпиаду (2016), стал серебряным призером Игр (2012) и Кубка Америки (2021), завоевал Кубок конфедераций (2013). На мировом первенстве-2026 он впервые с октября 2023 года сыграл за сборную Бразилии.
Карло Анчелотти
Столе Сольбаккен
Неймар
90+10′
Эрлинг Холанн
(Андреас Шельдеруп)
79′
Эрлинг Холанн
(Андреас Шельдеруп)
90′
Бруну Гимарайнс
14′
1
Алиссон
13
Данилу Луис
16
Дуглас Сантос
4
Маркиньос
3
Габриэл Магальяйнс
5
Каземиру
7
Винисиус Жуниор
26
Райан
67′
18
Данилу Сантос
22
Габриел Мартинелли
67′
10
Неймар
90+6′
8
Бруну Гимарайнс
79′
2
Эдерсон Силва
9
Матеус Кунья
58′
19
Эндрик
1
Эрьян Нюланн
10
Мартин Эдегор
6
Патрик Берг
8
Сандер Берге
9
Эрлинг Холанн
3
Кристоффер Айер
17
Торбьорн Хеггем
26
Юлиан Рюэрсон
63′
14
Фредрик Эурснес
5
Давид Меллер Вольфе
90′
4
Лео Эстигор
7
Александр Серлот
46′
22
Оскар Бобб
20
Антонио Нуса
46′
21
Андреас Шельдеруп
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти