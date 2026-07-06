Сборная Англии выиграла у команды Мексики и вышла в ¼ финала ЧМ

МЕХИКО, 6 июля. /ТАСС/. Футболисты сборной Англии со счетом 3:2 обыграли команду Мексики в матче ⅛ финала чемпионата мира 2026 года. Встреча прошла в Мехико.
У сборной Англии голы забили Джуд Беллингем (36 и 38-я минуты) и Харри Кейн (60, с пенальти). В составе команды Мексики отличились Хулиан Киньонес (42) и Рауль Хименес (69, с пенальти). На 54-й минуте за грубый фол был удален защитник англичан Джарелл Куанса.
В четвертьфинале сборная Англии встретится с командой Норвегии, которая ранее обыграла бразильцев со счетом 2:1. Встреча пройдет в ночь на 12 июля по московскому времени.
Защитник московского «Локомотива» и сборной Мексики Сесар Монтес вышел в стартовом составе и был заменен в перерыве. Начало встречи было отложено на час из-за непогоды.
Сборная Мексики стала второй командой — хозяйкой, которая покинула чемпионат мира — 2026. Ранее на стадии ⅛ финала выбыла из борьбы сборная Канады, проигравшая марокканцам (0:3). Еще одни хозяева, американцы свой матч ⅛ финала проведут 7 июля против команды Бельгии.
Сборная Англии в третий раз подряд вышла в четвертьфинал чемпионата мира. В 2018 году англичане заняли четвертое место, а в 2022-м выбыли из борьбы в ¼ финала. Сборная Мексики не смогла выйти в четвертьфинал впервые за 40 лет. Лучшим результатом мексиканцев на ЧМ остается выход в четвертьфинал в 1970 и 1986 годах.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. В нем впервые принимают участие 48 команд. Турнир завершится 19 июля. Его действующим победителем является сборная Аргентины.
Хавьер Агирре
Томас Тухель
Хулиан Киньонес
42′
Рауль Хименес
69′
Джуд Беллингем
(Букайо Сака)
36′
Джуд Беллингем
(Гарри Кейн)
38′
Гарри Кейн
60′
1
Рауль Ранхель
23
Хесус Гальярдо
6
Эрик Лира
9
Рауль Хименес
25
Роберто Альварадо
5
Хоан Васкес
90+8′
2
Хорхе Санчес
71′
79′
8
Альваро Фидальго
19
Хильберто Мора
61′
11
Сантьяго Хименес
7
Луис Ромо
61′
26
Бриан Гутьеррес
16
Хулиан Киньонес
81′
22
Гильермо Мартинес
3
Сесар Монтес
46′
4
Эдсон Альварес
1
Джордан Пикфорд
26
Джарелл Куанса
54′
18
Энтони Гордон
10
Джуд Беллингем
2
Эзри Конса
6
Марк Гехи
68′
4
Деклан Райс
1′
3
Нико О`Райли
72′
74′
25
Джед Спенс
7
Букайо Сака
57′
5
Джон Стоунс
9
Гарри Кейн
90′
17
Морган Роджерс
8
Эллиот Андерсон
75′
15
Дэн Берн
Главный судья
Алиреза Фагани
(Австралия)
Боковой судья
Джордж Лакриндис
(Австралия)
Боковой судья
Джеймс Линдси
(Австралия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
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- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти